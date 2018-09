Il Paese più popoloso del mondo? Tra 5 anni l’India sorpasserà la Cina preoccupata dal

SALVINI SULLA COPERTINA DEL TIME/ Ultime notizie “Il politico più influente del Paese - e la Lega vola” : SALVINI in COPERTINA sul TIME “Nuovo volto dell’Europa”. UlTIME notizie: “Lo zar che punta a disfare l’Unione Europea". Prima pagina per il vice presidente del consiglio(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:01:00 GMT)

Paypal supera i 250 milioni di utenti : se fosse un Paese - sarebbe il quinto più grande al mondo : A vent'anni dalla nascita, Paypal ha superato i 250 milioni di account attivi sulla piattaforma, segnando la cifra record di 3 milioni di nuovi utenti al mese. A darne l'annuncio con un post sul suo ...

L'Italia rimane il Paese più bersagliato dal 'cyberpizzo' : I ransomware continuano ad abbattersi sulL'Italia, che risulta il primo Paese in Europa e il decimo Paese nel mondo più colpito da questo fenomeno. Il dato emerge da 'Unseen threats, imminent losses', il report sulle minacce informatiche del primo

Italia Paese Ocse con il corpo docente più anziano : La scuola Italiana non si rinnova. Infatti l’Italia è il Paese Ocse con il personale docente più anziano. Nel 2016,

BARI.Nuova Fiera del Levante 2018 #fieradiesserenelfuturo.Conte : "Un Paese più giusto - forte e inclusivo per aiutare le imprese" : "La Fiera del Levante rappresenta da sempre uno dei più importanti appuntamenti per l'economia del nostro Paese e per la sua proiezione internazionale, e lo dico da presidente del Consiglio e da pugliese". È quanto ha affermato il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ...

Il suo canto libero è la più attuale carta d'identità del nostro Paese : Inseguendo una libellula in un prato sono già trascorsi venti anni. Quando, intorno a mezzogiorno del 9 settembre 1998 dall'ospedale San Paolo di Milano, è arrivata la notizia spaventosa e inattesa ...

Il caso Ilva definisce il futuro industriale del Paese - ma serve una riflessione più ampia : Con l'accordo ormai in fase di chiusura sull'Ilva, forse, si apre una nuova pagina per il Governo gialloverde. Si apre la fase del "governo" dei problemi del Paese e si chiude, almeno temporaneamente, la lunga fase di campagna elettorale che ci accompagna ormai da quasi un anno. La dimensione economica e occupazionale del caso Ilva ha costretto, forse per la prima volta, il Ministro Di Maio a fare delle scelte sulla base non di emozioni e ...

L Italia sempre più un Paese per vecchi : ROMA - Al primo gennaio 2018 la popolazione residente in Italia è pari a 60 milioni e 484 mila persone, in lieve calo per il quarto anno consecutivo , meno 105 mila sul 2017, il picco fu a gennaio ...

Previsioni Meteo Regno Unito - arrivano diversi giorni di freddo e pioggia dopo l’estate più calda mai registrata nel Paese : Il periodo da giugno ad agosto è stato dichiarato l’estate più calda mai registrata nel Regno Unito nel suo complesso e l’estate più calda mai registrata in Inghilterra, secondo il Met Office, l’ufficio Meteorologico nazionale. Anche se AccuWeather prevede un autunno più caldo rispetto alla media nel Paese, nei prossimi giorni è atteso un cambiamento verso condizioni più fresche e umide. Una depressione in lento movimento dalla Scozia ...

La Libia è un Paese diviso che rischia di dividersi ancora di più : Finché le milizie armate potranno imporre le loro regole, la Libia resterà un paese senza una guida democratica. Votare o non votare oggi sembra irrilevante. Leggi

MarcoMaria Freddi - Radicali - : 'L'immigrazione ha reso questo Paese più forte e più ricco' - : Davvero credete che questa classe politica sia davvero pronta ad aiutarli a casa loro? Il senso di irresponsabilità, la mancanza di credibilità internazionale, la politica becera, bullistica e falsa ...

Migranti - Italia è il Paese Ue in cui la percezione è più distorta. Presenze sovrastimate e ostilità maggiore di tutta Europa : I cittadini Italiani sono quelli che in Europa hanno la percezione più distorta rispetto all’immigrazione: il 73% della popolazione sovrastima le Presenze. E siamo anche tra i più ostili al fenomeno. A spiegarlo è una ricerca dell’Istituto Cattaneo, che sottolinea come la non conoscenza del numero reale di immigrati faccia emergere “una relazione positiva tra l’errata percezione del fenomeno migratorio e l’atteggiamento ...