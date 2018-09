Il ministro della parolaccia Asselborn? Pare l' italiano medio

'Italiani! L'ora della diretta social è giunta'. Crozza nei panni del ministro Salvini : ...25, il venerdì sera su NOVE, canale generalista del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando,, con l'attualità politica e sociale italiana analizzata dalla voce satirica dell'artista ...

“Sedia elettrica per Salvini” - l’attacco della politica contro il ministro incendia la rete : «Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita, signor ministro» rivolto al vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Così aveva scritto in un post l’assessore comunale di San Stino di Livenza, Valentina Pavan, che ha rassegnato le dimissioni dalla giunta dopo il clamore suscitato dalle sue dichiarazioni «Ritengo doveroso questo gesto – spiega in una lettera indirizzata al sindaco Matteo Cappelletto – ...

W L'Italia prima puntata 13 settembre 2018 diretta : il ministro della giustizia Alfonso Bonafede : [live_placement]W L'Italia prima puntata 13 settembre 2018: anticipazioni prosegui la letturaW L'Italia prima puntata 13 settembre 2018 diretta: il ministro della giustizia Alfonso Bonafede pubblicato su TVBlog.it 13 settembre 2018 21:50.

Mattarella contro Salvini : "nessuno al di sopra della legge"/ La replica del ministro : "ho agito nel giusto" : Mattarella, stoccata a Salvini: 'nessuno al di sopra della legge. Non c'è giustizia di sinistra o di destra'. replica del Ministro 'agito nel giusto'.

Crozza sul Nove nei panni del ministro Salvini : “L’ora della diretta social è giunta” : Maurizio Crozza sta per tornare in prima serata e in diretta dagli studi di Milano. Da venerdì 28 settembre alle 21:25 si riaccende il venerdì sera del Nove (canale generalista del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando), con l’attualità politica e sociale italiana analizzata dalla voce satirica dell’artista geNovese. Dopo le novità della scorsa stagione (Beppe Severgnini, Carlo De Benedetti, Eugenio Scalfari, Sting, Valeria Fedeli, ...

Manovra - la vittoria della linea Tria : «L'obiettivo del governo è l’1 - 6%» - ma il ministro parla della crescita : Il ministro dell'Economia rivendica tra le righe l’atteggiamento prudente sui conti in vista dell'appuntamento con il nuovo quadro programmatico e la Manovra di bilancio. Il nodo investimenti, il futuro dello spread e l’obiettivo della crescita...

Volley - Mondiali 2018 : Massimo Colaci - il ministro della Difesa. L’Italia e i voli del suo libero : Sarà ancora lui il nostro Ministro della Difesa. Dopo i voli di Rio de Janeiro, dopo aver recuperato palloni impossibili e aver tenuto a galla L’Italia in diverse circostanze, Massimo Colaci è pronto a una nuova sfida e ai Mondiali 2018 di Volley maschile è chiamato a recitare un ruolo da assoluto protagonista. Il nostro libero è ormai un baluardo della Nazionale, titolare inamovibile già da diverse stagioni, una garanzia in campo e in ...

In Norvegia ministro si dimette per favorire la carriera della moglie - : "Avrei fatto il ministro dei Trasporti per tutta la vita, ma ora tocca a mia moglie realizzare il suo sogno". Queste le parole di Ketil Solvik-Olsen, esponente del Partito del progresso, formazione ...

La voce della Politica Fondi comunitari - domani incontro in Regione con il ministro Lezzi : domani 31 agosto alle 11,30 nella Sala Verrastro del palazzo della Giunta regionale si terrà un incontro con il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sui temi rilevanti relativi ai Fondi comunitari in ...

Salvini - altri due capi di imputazione per il leader della LEGA ma il ministro va avanti e punta Macron : altri due capi di imputazione per Matteo Salvini, per il leader della LEGA queste sono medaglie Matteo Salvini va al contrattacco sull’inchiesta per il caso Diciotti: “Mi accusano di ricatto all’Ue, un nuovo reato? Lo rivendico. Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione” in relazione alla vicenda Diciotti, “per me sono medaglie”, ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno in conferenza ...