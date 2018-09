Il governo va al contrattacco di Draghi | «Si è procurato poteri non previsti»

ilgiornale

(Di sabato 15 settembre 2018) Roma - "si èdeiche non avevamo previsto. Fa interventi sui cambi di cui sappiamo molto poco. La mia proposta è che questivengano messi nello statuto in modo chee responsabilità coincidano". La polemica contro il presidente della Bce è del ministro degli Affari europei Paolo Savona e arriva dopo l'attacco dial.In un giorno difficile per l'Italia sul fronte delle finanze pubbliche, con un nuovo record del debito e l'allarme di Confcommercio sul Pil e consumi."Gli ultimi dati fanno emergere un quadro congiunturale nel quale le ombre sulla crescita economica sono più dense. Il temuto rallentamento dell'economia è un dato di fatto", ha scritto l'associazione di commercianti che stima, per settembre 2018, una variazione congiunturale del Pil mensile nulla e una crescita tendenziale dello 0,6%, in forte rallentamento rispetto ai periodi ...