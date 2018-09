Il Giro d' Italia 2019 si deciderà sulle nostre strade

Basket 3×3 - Europei 2018 : una vittoria e una sconfitta bastano all’Italia femminile per il primo posto nel Girone : La nazionale italiana femminile di Basket 3×3 supera la fase a gironi al termine della prima giornata degli Europei 2018 in corso di svolgimento a Bucarest (Romania). Il quartetto azzurro costituito da Marcella Filippi, Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie e Arianna Zampieri ha superato prima il Belgio con un agevole 22-15, poi è stato sconfitto di misura dall’Ungheria 12-13. Nonostante ciò le campionesse mondiali in carica ...

Il Girolio d'Italia sbarca in Maremma : tappa in occasione di Santi Vinai : ... è il contesto ideale per accogliere al meglio Girolio: durante la festa, a Pitigliano si concentreranno degustazioni, cooking show, convegni ed escursioni, cene e spettacoli sulle due eccellenze del ...

Moscovici - monito all'Italia : "È un problema - sia credibile sul Bilancio. In Giro per l'Europa vedo dei piccoli Mussolini" : ... l'agenzia d'informazione Agi butta acqua sul fuoco: l'ipotesi di un addio del ministro - dicono fonti del ministero della Economia - sono 'destituite di ogni fondamento'. E il ministro Luigi Di Maio ...

Europa League – Milan e Lazio possono sognare : il calendario completo dei Gironi delle italiane : Milan e Lazio possibili protagoniste in Europa League: ecco il calendario ufficiale delle partite delle due italiane nei rispettivi gironi Dopo la sosta per la Nations League, è tempo di pensare alla ripresa del campionato e agli imminenti appuntamenti con le coppe europee. Dopo la debacle dell’Atalanta, Milan e Lazio sono le uniche italiane presenti nella fase a gironi. Due squadre comunque attrezzate e competitive per far bene, e perchè ...

13 milioni di italiani chiedono aiuto ai maghi : un Giro d'affari da 8 miliardi di euro l'anno : Un milione di euro l'anno, in nero: tanto guadagnava una cartomante scoperta dalla Guardia di finanza di Perugia. Non è...

Giro d’Italia 2019 - il possibile percorso : tutte le novità sulle 21 tappe. Tra cronometro e tapponi di montagna : anticipazioni e indiscrezioni : Con il passare dei giorni aumentano le voci sul possibile percorso del Giro d’Italia 2019 che scatterà il prossimo 11 maggio. La presentazione ufficiale del tracciato si terrà entro la fine di quest’anno ma sono già emersi alcuni dettagli su quali saranno le località che con buona probabilità verranno toccate dalla prossima Corsa Rosa. Ormai sembrano esserci pochi dubbi sulla partenza che dovrebbe avvenire da Bologna con una ...

Badminton - Europei a squadre junior 2018 : Italia eliminata nella fase a Gironi. Fatale la sconfitta con la Germania : Si spegne sull’ultimo ostacolo, quello più difficile, il sogno dei quarti di finale per l’Italia categoria junior del Badminton, che viene eliminata nella fase a gironi agli Europei. Gli azzurrini, che non erano inseriti tra le teste di serie, hanno chiuso il Gruppo 5 al secondo posto ed ora potranno concentrarsi sulla rassegna individuale. Dopo la vittoria all’esordio sulla Finlandia per 4-1, l’Italia ha asfaltato ...

Calendario Mondiali volley 2018 : date - programma e orari dai Gironi alla finale. Tutte le partite dell’Italia : Le migliori 24 Nazionali si daranno battaglia ai Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno in Italia e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Si preannuncia grande spettacolo, tre settimane avvincenti caratterizzate da grandi partite e con gli azzurri che cercheranno di essere protagonisti nella corsa verso il titolo iridato al pari di Brasile, Russia, USA, Polonia, Serbia, Francia. Di seguito il Calendario completo, il programma ...

Vuelta 2018 – Yates fa il fenomeno - il ciclista britannico cerca le differenze con il Giro d’Italia : “ecco cos’è cambiato” : Simon Yates protagonista assoluto della quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna 2018, il ciclista britannico parla dopo la sua grandiosa prestazione Il vero protagonista della tappa odierna della Vuelta di Spagna è stato Simon Yates. Il ciclista della Mitchelton-Scott si è aggiudicato in un colpo solo alla quattordicesima frazione del Giro iberico con una prestazione da urlo maglia rossa e tappa. AFP/LaPresse Il britannico ha parlato ...

Calendario Mondiali volley 2018 : date - orari - programma e tv dai Gironi alla finale. Tutte le partite dell’Italia : Dal 9 al 30 settembre, tra Italia e Bulgaria, si disputeranno i Mondiali 2018 di volley maschile. La rassegna iridata riservata alla pallavolo torna a essere protagonista nel nostro Paese per tre settimane di autentica passione e di rande spettacolo con la nostra Nazionale che proverà a sfidare le altre corazzate per puntare al bersaglio grosso. Gli azzurri hanno le carte in regola per sfidare Brasile, Russia, USA, Polonia, Serbia, Francia per ...

Volley - Mondiali 2018 – Il palinsesto della Rai per la prima fase a Gironi : come vedere le partite. I match dell’Italia su Rai Due - il calendario e gli orari : La Rai ha ufficialmente comunicato il proprio palinsesto per i Mondiali 2018 di Volley maschile, quantomeno per quanto riguarda la fase a gironi che si giocherà tra Italia e Bulgaria dal 9 al 18 settembre. Da qualche settimana è noto che le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in prima serata (sempre ore 21.15, a pare l’apertura contro il Giappone alle ore 19.30): il secondo canale ospiterà così i match della ...

Giro d’Italia 2019 - il possibile percorso e tutte le tappe. Tra cronometro e alta montagna : scenari - anticipazioni - indiscrezioni : Emergono sempre più dettagli sul percorso del Giro d’Italia 2019 che scatterà il prossimo 11 maggio. Naturalmente si parla soltanto di alcune indiscrezioni e di rumors visto che la certezza arriverà soltanto entro la fine dell’anno quando verrà ufficialmente presentato il tracciato della prossima Corsa Rosa ma intanto inizia già a delinearsi un quadro su come potrà essere il Giro d’Italia 2019. Partenza da Bologna con una ...

Ciclismo - il Giro d'Italia evita Roma : Il Giro d'Italia del 2019 prende corpo. Sarà un Giro nostrano: si partirà difatti da Bologna, niente follie estere stavolta, ma solo Italia. Sarà Bologna la dotta a dare il via alla corsa il prossimo ...