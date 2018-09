Il crollo del ponte di Savona

crollo PONTE MORANDI - GENOVA UN MESE DOPO/ Ultime notizie - felicità Gianluca : da vittima del crollo a papà : GENOVA, un MESE fa il crollo del PONTE MORANDI: commemorazioni e Ultime notizie. Alle 11.36 la città si spezzò in due: 43 morti, il dramma degli sfollati. Video e ricordo della tragedia(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:48:00 GMT)

Toninelli di gaffe in gaffe - ancora ironia sul crollo del ponte : «Ho revocato la revoca al barbiere». Poi cambia post : Nuova gaffe del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, già al centro delle polemiche per la foto con sorriso dallo studio di Porta a Porta con il plastico del ponte...

crollo al cimitero del Verano - tombe 'off limits' nella sala Incisoria : 'Da più di due settimane non possiamo visitare i nostri cari perché l'area è completamente transennata. La situazione è incresciosa e noi vorremmo solo una risposta, tutto qui'. La signora Serenella ...

Genova si ferma - un mese fa il crollo del ponte : Un minuto di silenzio e 43 rintocchi delle campane per commemorare le altrettante persone rimaste uccise dal crollo del ponte Morandi. Genova si è fermata alle 11.36, ora esatta della tragedia ...

Un mese fa il crollo del Morandi. De Ferrari gremita | : Il cedimento del viadotto ha sconvolto gli italiani, ma i genovesi sono stati capaci di alzare la testa e guardare al futuro. In mattinata il momento di ricordo ha avvolto tutta la città. Toti: «Dobbiamo andare avanti al di là delle polemiche». Bucci sulla tragedia: «È il nostro Ground Zero». In migliaia a De Ferrari

Certosa - i negozianti dopo il crollo del Morandi : «Siamo in ginocchio»| : Le attività commerciali dei quartieri in cui sorge la zona rossa fanno i conti con un drastico calo degli affari, dovuto alle difficoltà di viabilità e all'alta percentuale di sfollati

Genova - crollo del ponte Morandi : la storia di una sopravvissuta : Un miracolo. Non usa altre parole Valentina Galbusera per descrivere cosa è successo il 14 agosto scorso. La donna, medico al centro trasfusionale dell'ospedale Villa Scassi di Genova, si trovava sul ...

Ponte Morandi - un mese fa il crollo di Genova. E il fallimento del nostro sistema : di Luca Michelini, Università di Pisa Il crollo del Ponte Morandi di Genova sul piano economico è di facile lettura, anche grazie ai testi di uno specialista della tematica come Giorgio Ragazzi, autore del libro I signori delle autostrade. Il processo di privatizzazioni ha dato ai privati la concessione delle autostrade, con un triplice danno: per gli utenti, che hanno tariffe altissime e una rete inefficiente, per lo Stato, che ha rinunciato a ...

Tra dolore e attesa - Genova ricorda le 43 vittime del crollo del ponte Morandi : 'Questo è il nostro Ground Zero, la città ne uscira più forte', assicura il sindaco. Al via le operazioni per installare i sensori di controllo sui monconi del viadotto crollato - Alle 11.36 Genova si ...

Com'è il traffico a Genova un mese dal crollo del ponte : Sono passati 30 giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova e con l'avanzare do settembre il traffico si è fatto sempre più fitto in città. Ecco come si presentano le strade vicine alla Valpolcevera un mese dopo dal crollo del viadotto.

"Non sappiamo nulla - è dura così avere fiducia". Tra gli sfollati - un mese dopo il crollo del Ponte Morandi : Una donna si avvicina alle transenne. Tra singhiozzi e lacrime chiede alla Protezione civile di poter passare per posare, tra le macerie del Ponte Morandi, il girasole che ha in mano: "Qui sono cresciuta e ora non c'è più nulla. Non sappiamo cosa succederà". Accanto a lei c'è il figlio, un ragazzo con addosso la maglia bianca "Genova nel cuore". Poco più in là i bimbi di una scuola elementare regalano ai ...

Ponte Morandi - l’Espresso pubblica le foto prima del crollo : “Ruggine e capacità di carico ridotta del 75 percento” : I tiranti del Ponte Morandi erano un ammasso di ruggine e corrosione. E già ben prima del crollo del 14 agosto scorso. Lo dimostrano le foto e i rapporti pubblicati dal sito dell’Espresso. Dentro alle coperture di cemento alcuni cavi dei tiranti erano liberi di muoversi e avevano perso la loro capacità di carico addirittura tra il 50 e il 75 percento. Già nell’agosto del 2011 un’ispezione certificava che la situazione la pila ...