Il Barcellona vince in rimonta a San sebastian contro la Real Sociedad

Liga : il Barcellona vince in trasferta : ANSA, - ROMA, 15 SET - Il Barcellona vince in rimonta sul terreno dell'Anoeta di San Sebastian, dov'era opposto alla Real Sociedad. Di 2-1 per i blaugrana il punteggio finale, dopo che i baschi erano ...

Liga : il Barcellona vince in rimonta - Atletico Madrid bloccato sull'1-1 : Suarez e Dembélé ribaltano la Real Sociedad, Simeone contro l'Eibar salvato dal giovane Borja Moreno

Povero Huesca - il Barcellona vince 8-2 : doppiette per Messi e Suarez : Cronaca Pronti, via e il Barcellona subisce subito il primo gol in campionato dall'Huesca. Sgroppata di Miramón sulla destra, cross in mezzo con sponda di Samuele Longo e Cucho Hernández devia in ...

Supercoppa di Spagna - il Barcellona vince con il brivido : il Siviglia recrimina nel finale [FOTO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

Vidal sicuro della scelta : Voglio vincere 3 Champions in 3 anni col Barcellona - Calcio : Si metterà al servizio di Messi: 'E' il migliore di sempre, ora che sarà mio compagno spero di essere alla sua altezza, qui giocano i migliori del mondo e devo cercare di essere al loro livello'.

Andrè Silva allo scadere - il Milan vince l’ultimo match della sua tournée contro il Barcellona : Il Milan di Gattuso si aggiudica l’ultima amichevole della sua tournée pre-campionato, battuto il Barcellona con una rete di Andrè Silva allo scadere Si chiude con una vittoria la tournée americana del Milan di Rino Gattuso. A Santa Clara, i rossoneri hanno sconfitto per 1-0 il Barcellona con un gol di André Silva nel recupero del secondo tempo che ha beffato i blaugrana. (Spr/AdnKronos)L'articolo Andrè Silva allo scadere, il Milan ...

Roma - è remuntada. Annulla Malcom e vince 4-2 col Barcellona : Alessandro Florenzi e Diego Perotti festeggiano il gol del 4-2. Afp Non sarà stata bella ed emozionante come quella di aprile, ma nella notte, le 4 di mattina in Italia, la sera a Dallas,, la Roma ha ...

Roma - è romantada. Annulla Malcom e vince 4-2 col Barcellona : Alessandro Florenzi e Diego Perotti festeggiano il gol del 4-2. Afp Non sarà stata bella ed emozionante come quella di aprile, ma nella notte, le 4 di mattina in Italia, la sera a Dallas,, la Roma ha ...

Roma - Marcano : “con il Barcellona vogliamo vincere” : Non sarà un’amichevole come tutte le altre quella in programma a Dallas tra Roma e Barcellona. “Ci sara’ un’atmosfera particolare in virtu’ della sfida di Champions League della scorsa stagione – riconosce Ivan Marcano parlando ai canali media della societa’ giallorossa -. Giocare contro il Barca e’ uno stimolo per tutti. Valverde mi ha allenato in due occasioni: sara’ una partita ...