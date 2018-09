Il Barça vince in trasferta

Messi : “Barca - torniamo a vincere in Europa” : “E’ tempo di tornare a vincere la Champions League, abbiamo una squadra spettacolare”. E’ un Leo Messi molto ambizioso quello che si confessa a Catalunya Radio. Nell’intervista che sarà trasmessa per intero lunedì, Messi sottolinea che “è ora perchè sono tre anni di fila che usciamo ai quarti e forse l’ultimo – all’Olimpico contro la Roma – è stato il peggiore di tutti a causa del ...

Formula 1 - Dani Alves esalta Hamilton : 'Come il Barça che vince al Bernabeu' : Tra i tanti vip presenti a Monza per il Gran Premio d'Italia, Dani Alves è sicuramente uno di quelli che non è passato inosservato. Un po' per il look particolarmente azzardato, e un po' per la ...

3-0 al Boca - Barca vince 'Trofeo Gamper' : ANSA, - ROMA, 15 AGO - Il Barcellona si è aggiudicato il 'Trofeo Gamper', il tradizionale match di inizio stagione al Camp Nou, battendo gli argentini del Boca Juniors 3-0. Per i blaugrana, con ...

America’s Cup - accordo Luna Rossa-Pirelli. Co-title sponsor della barca - progetto pluriennale per vincere il trofeo! : Svolta importantissima per Luna Rossa in vista dell’America’s Cup 2021. Mancano ancora tre anni all’appuntamento cruciale per il mondo della vela ma il team italiano si sta già muovendo per arrivare preparato all’appuntamento e puntare al prestigioso trofeo. Oggi è stata sottoscritta una partnership con Pirelli per sviluppare un progetto pluriennale. Dunque Pirelli e Prada saranno Co-title sponsor dell’imbarcazione, ...

2-1 a Siviglia - Barça vince la Supercoppa : ANSA, - ROMA, 13 AGO - Il Barcellona ha vinto la Supercoppa di Spagna battendo per 2-1 il Siviglia nel match giocato a Tangeri, in Marocco. La fida per il primo trofeo della stagione ha visto anche il ...

Silvia Provvedi / Rompe il silenzio su Fabrizio Corona - ma non convince i fan : lui in barca con Nina Moric : Silvia Provvedi Rompe il silenzio e svela i sentimenti dopo la rottura con Fabrizio Corona. Ora per lei nuovo amore e nuova avventura televisiva col Grande Fratello Vip 3(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 19:24:00 GMT)