I Gironi di Serie C 2 | rinuncia il Città di Letojanni | ripescato l' Unione Comprensoriale

Calendario Serie C calcio 2018-2019 : tutte le partite - le date - il programma dei tre Gironi : Dopo una lunghissima attesa sono stati sorteggiati i calendari per la Serie C 2018-2019, l’unico campionato italiano a non essere ancora incominciato a causa del ritardo della sentenza sulle richieste di ripescaggio in Serie B. La prima giornata dei tre gironi si giocherà mercoledì 19 settembre ma alcune partite potrebbero essere già anticipate a domenica 16. Tra l’altro la stagione partirà senza la certezza riguardo al numero di ...

Serie C - ecco i Gironi per il 2018/19 : oggi i calendari : È pronta a partire la Serie C 2018/19, seppur tra non poche difficoltà. Ieri sono stati presentati i gironi, oggi toccherà ai calendari. L'articolo Serie C, ecco i gironi per il 2018/19: oggi i calendari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - Collegio di Garanzia : "Si resta a 19 squadre"/ Niente ripescaggi : ufficializzati anche i Gironi di C : ripescaggi Serie B, Catania a rischio? Domani sentenza, Frattini assicura: “Nessuno slittamento”. Le ultime notizie: sarà a 19, 22 o 24 squadre? Tutte le ipotesi in ballo(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 23:06:00 GMT)

Serie C 2018-2019 : la composizione dei tre Gironi : Due gironi da 20 squadre, uno da 19. Dopo la riunione del Consiglio Direttivo, che si è svolto nella giornata di martedì nella sede della Lega, sono stati ufficializzati i tre gironi della Serie C ...

Serie C - ecco la composizione dei tre Gironi [FOTO] : Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie C ha reso nota la suddivisione dei tre gironi per la prossima stagione. Nella giornata di oggi è arrivata la sentenza sul campionato di Serie B, nessun cambiamento del format e quindi si allontana la possibilità di nuovi ripescaggi in Serie C. Questa la suddivisione: Girone A – Nord ovest; Girone B – Nord est; Girone C – Sud. In particolar modo promette grande spettacolo il ...

Serie C : domani Gironi e calendari : Lo ha stabilito il direttivo di Lega Pro, riunitosi dalle 18 di oggi in attesa della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sui ripescaggi in Serie B, che ha confermato il campionato cadetto ...

Serie C - tanti club ancora in bilico : caos Gironi e calendari a pochi giorni dal via : A pochi giorni dall’avvio del campionato, l’incertezza regna ancora sovrana. Sarà una giornata decisiva anche per la prossima C, non solo per la Serie B. Oggi, il Collegio di Garanzia del Coni si concentrerà su format e ripescaggi in B che andrebbero quindi a ridisegnare la mappa della Serie C. Novara e Catania sono i casi più spinosi: chiedono il ripescaggio. Gli interessi di Pro Vercelli e Ternana, invece, sono in conflitto ...

Clamoroso Serie B e Serie C - le prime indiscrezioni sulle ripescate : ribaltoni nei campionati - ecco come potrebbero cambiare i tornei ed i Gironi [NOMI e DETTAGLI] : Serie B, TRE SQUADRE ripescate? Clamoroso caos nei campionati di Serie B e Serie C, situazione delicatissima con il verdetto previsto nella giornata di domani. Al momento il torneo cadetto è composto da 19 squadre ma molto probabilmente ancora per poche ore. Secondo le ultime indiscrezioni la Serie B dovrebbe tornare a 22 squadre, il nome delle squadre ripescate è sorprendente: ribaltate le previsioni di qualche giorno fa, dovrebbero ...

Calendario Serie D 2018-2019 : tutte le date e il programma. Tutti i Gironi - la regular season - le soste e i play-off : Oggi ha preso forma la Serie D 2018-2019 con la stesura dei calendari dei nove gironi. L’inizio è previsto per domenica 16 settembre e si preannuncia un campionato particolarmente acceso e interessante vista la presenza di diverse nobili decadute tra cui Bari, Messina, Avellino, Modena, Reggiana, Cesena, Como, Mantova, Casale. La Lega Nazionale dilettanti ha inerito ben sette turni infrasettimanali e soltanto due soste mentre le date dei ...

Calendari Serie D - tutti i Gironi : il Bari debutta a Messina - l'Avellino a Ladispoli : I tifosi del Bari al San Nicola. LaPresse Prende finalmente forma la prossima Serie D. Questa mattina la Lega Nazionale Dilattanti ha completato la stesura dei Calendari dei nove gironi, di cui tre da ...

