HTGAWM 5×02 | il sospetto di Frank

ilnotiziangolo

(Di sabato 15 settembre 2018)5×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv crime andrà in onda sulla ABC il 4 ottobre 2018. “Whose Blood Is That” ci farà entrare nel vivo della trama, alla ricerca di una risposta riguardo al sangue intravisto nelle neve nel promo di stagione. La trama di5×02 vede ancora una voltaimpegnato in indagini personali.5×02 trama e anticipazioni La seconda puntata di How To Get Away With Muderd 5 aumenta il carico di adrenalina. Annalise è ancora impegnata nel suo lavoro e come al solito sceglierà di intraprendere una nuova strategia difensiva per una cliente molto importante. Si tratta della prima querelante della sua famosa class action e per questo l’avvocato dovrà arrotolare le maniche per dimostrare il suo acume nella sede legale apposita. Nessuna menzione per ora per quanto riguarda il mistero della quinta ...