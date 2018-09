Ho chiesto il divorzio dopo tre mesi di matrimonio

huffingtonpost

(Di sabato 15 settembre 2018) Questo post è stato pubblicato da HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoNon riesco a individuare con precisione il momento esatto in cui tutto iniziò a crollare, ma voglio dire che è cominciato mentre stavamo scegliendo il servizio di piatti per la lista di nozze.Ricordo quel giorno come fosse ieri, fermi al centro del negozio a discutere dei piatti da selezionare con quello stupido lettore di codici a barre. Lui voleva qualcosa di semplice e senza pretese. Io propendevo più per fantasie e colori. Pensavo fossimo semplicemente sopraffatti dallo stress del. Tutte le coppie litigano durante questa fase; o almeno così dicevano le riviste.Ma quei piatti erano una metafora della nostra relazione. Di base eravamo due persone molto diverse. Purtroppo, ce ne siamo resi conto con quattrodi ritardo.Avrei dovuto annullare il ...