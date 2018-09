Guardia giurata uccide la moglie e poi si suicida Ferita anche la suocera | ma non è grave

Potenza - Guardia giurata uccide la moglie di 30 anni e si suicida : Una guardia giurata ha ucciso la giovane moglie e si è suicidata subito dopo. La tragedia familiare è avvenuta stamattina in provincia di Potenza . L'uomo, 41 anni, ha ucciso con alcuni colpi di ...

Aggressione in tribunale : spruzza spry al peperoncino negli occhi di una Guardia giurata : Un vigilante in servizio al Palazzo di Giustizia di Milano è finito in ospedale dopo essere stato aggredito da un uomo che gli ha spruzzato in faccia dello spray al peperoncino. E' successo oggi alle ...

Oltre 3mila euro per diventata Guardia giurata : 61enne cerca di truffare disoccupato di Mirabello Sannitico ma finisce nei guai : Pagare per ottenere un lavoro. In tempi di crisi sono in molti disposti a tutto pur di avere un impiego e, putroppo, come spesso accade c'è sempre qualcuno pronto ad approfittarsi delle necessità ...

Chiede 3.800 euro per un lavoro da vigilantes : denunciata finta Guardia giurata : E' successo a Mirabello Sannitico, dove un 61enne ha fatto firmare un contratto di assunzione a un giovane disoccupato. Truffa sventata dai carabinieri CAMPOBASSO. Aveva chiesto denaro a un giovane ...

Napoli violenta - è morta dopo quattro mesi di agonia la Guardia giurata ferita durante una rapina : 'Ucciso due volte' : 'Riposa in Pace. Morto due volte, anzi, assassinato due volte, dalla mano del giovane criminale che ti aggredìì e dallo Stato che non ti ha protetto'. È il commento lasciato sui social dal presidente ...

Firenze. Ex Guardia giurata minaccia di prendere la pistola in un giardino pubblico : Una donna di 54 anni, infastidita dagli schiamazzi di alcuni bambini, in un giardino pubblico a Firenze, li ha minacciati

Firenze - infastidita dagli schiamazzi - ex Guardia giurata minaccia i bambini al parchetto : “Sparo a tutti” : Nella serata di ieri, una donna - ex guardia giurata di 54 anni -, infastidita dagli schiamazzi, ha minacciato mamme, ragazzini e bambini urlando che se non avessero smesso di gridare e non fossero andati via dal giardinetto, avrebbe sparato a tutti con la sua pistola. La vicenda è accaduta verso le 21.30 circa, nel giardino pubblico di via Casella, a Firenze.Continua a leggere

Roma - rapinò ufficio postale e accoltellò il direttore : arrestata ex Guardia giurata : rapinò le poste di Bracciano e accoltellò il direttore: un 51enne Romano, ex guardia giurata, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Bracciano. La rapina risale a luglio. Nello specifico,...

Memphis : Guardia giurata abusa del cadavere di una donna in obitorio : La vicenda di cui parleremo all'interno di questo articolo è una di quelle notizie che provochera' senz'altro al lettore un mix di perplessita' e rabbia. Gia', perché un grave episodio di violenza su una donna [VIDEO] si è consumato a S. Francis di Memphis, in Tennessee, questa volta addirittura nei riguardi di una persona che aveva perso la vita da poco. La guardia giurata, il ventitreenne Cameron Wright, è stato sorpreso da un collega di ...

