Grande Fratello Vip | in Spagna è già sconcerto | la bionda e l' asino | robe mai viste nella

Grande Fratello Vip - la bomba di Alfonso Signorini : nel cast Taylor Mega - nuova fiamma di Flavio Briatore : Malgrado l'uscita della foto ufficiale sulla copertina Tv Sorrisi e Canzoni , il cast della terza edizione del Grande Fratello Vip sembra essere ancora un mistero. Dopo la rivelazione della rivista ...

Gossip Grande Fratello Vip : ci sarebbe già una simpatia tra Benedetta Mazza e Stefano Sala : A 10 giorni dall'inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip, il settimanale Spy ha lanciato il primo Gossip su due dei concorrenti ufficiali del cast: Benedetta Mazza e Stefano Sala. [VIDEO]Stando all'indiscrezione che ha riportato la rivista scandalistica nel suo ultimo numero, sembrerebbe essere gia' nata una certa sintonia tra l'ex professoressa de L'eredita' e il modello internazionale, una simpatia che potrebbe trasformarsi in ...

Grande Fratello Vip 2018 / Lory Del Santo e la Marchesa D'Aragona : testa a testa per l'ingresso nella Casa? : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Lory Del Santo e la Marchesa Daniela del Secco D'Aragona, chi entrerà nella Casa? testa a testa per l'ultimo posto?(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 07:10:00 GMT)

Chi è Mario Ermito? Vita privata e carriera dell’attore - ex Grande Fratello : Chi è Mario Ermito? Ecco quello che conosciamo del nuovo bello di Tale e Quale Bello da togliere il fiato, occhi azzurri e sguardo intrigante che cattura l’attenzione di chiunque provi solo a guardarlo, Mario Ermito, classe 1991 alto quasi 190 centimetri, è nel cast di Tale e Quale show pronto per una nuova ed avvincente […] L'articolo Chi è Mario Ermito? Vita privata e carriera dell’attore, ex Grande Fratello proviene da ...

Grande Fratello Vip : Ivan Cattaneo spara a zero contro Cristiano Malgioglio! : Ivan Cattaneo è uno dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Il cantante, sentitosi paragonare a Cristiano Malgioglio, ha risposto in malo modo. Sentite quale affermazioni al veleno ha avuto il coraggio di dire. Ivan Cattaneo, prima di essere rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Spy” nella quale ha spiegato per quale motivo ha deciso di partecipare al reality show. ...

Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte confermato nel cast. “Entro nella casa del GF Vip - aspettatevi grandi sorprese” : Francesco Monte confermato nel cast del Grande Fratello Vip 3 senza se e senza ma. Dopo la doccia fredda di Dagospia sulla sua probabile esclusione, poi confermata e successivamente smentita dal sito di Alfonso Signorini arriva la conferma ufficiale: Francesco Monte c’è! Grande Fratello Vip: confermata la presenza di Francesco Monte nel reality di canale 5 L’ex tronista di Uomini e Donne dunque è ufficialmente in corsa per gareggiare assieme a ...

