Google attiva il risparmio energetico da remoto su alcuni dispositivi con Android Pie

Come Attivare Il Tema Scuro (Dark Mode) su Google Chrome : Il Tema Scuro di Chrome è disponibile per tutti ma con un trucco. Ecco Come attivarlo facilmente sia su Desktop Windows e MAC ma anche su Android Attivare Tema Scuro, Nero, Dark Mode Google Chrome Google è in continua evoluzione e Chrome migliora di versione in versione, sia sotto l’aspetto delle funzionalità che dell’aspetto grafico. Anche Google […]

Il Material Design sbarca su Google Chrome - ma è da attivare : ecco cosa cambia e come fare : L'adeguamento di Google Chrome (e non solo) al Material Design annunciato al Google I/O è finalmente arrivato. come mai non avete notato cambiamenti? L'articolo Il Material Design sbarca su Google Chrome, ma è da attivare: ecco cosa cambia e come fare proviene da TuttoAndroid.

Disattivare la Cronologia delle posizioni non vi mette al riparo dall’occhio indiscreto di Google : Google conferma che, nonostante la disattivazione della Cronologia delle posizioni, i movimenti degli utenti vengono comunque tracciati. L'articolo Disattivare la Cronologia delle posizioni non vi mette al riparo dall’occhio indiscreto di Google proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant : l’istantanea visiva verrà attivata con uno swipe - mentre cambia ancora la grafica : Google Assistant aggiunge una gesture per visualizzare l'istantanea visiva, mentre piccoli cambiamenti grafici si preparano all'arrivo di Android P. L'articolo Google Assistant: l’istantanea visiva verrà attivata con uno swipe, mentre cambia ancora la grafica proviene da TuttoAndroid.