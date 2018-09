Golf – World Junior Girls Championship | l’Italia si aggiudica la vittoria nella categoria

Golf – World Amateur Team Championship/Eisenhower Trophy : il trio azzurro formato da Scalise - Manzoni e Mazzoli : Scalise, Manzoni e Mazzoli il trio azzurro ai Mondiali a squadre maschili. Il torneo in Irlanda (5-8 settembre) dove l’Australia difende i titoli a squadre e individuale Lorenzo Scalise, Giovanni Manzoni e Stefano Mazzoli compongono il trio che difende i colori azzurri nel World Amateur Team Championship/Eisenhower Trophy (5-8 settembre), ossia il campionato del mondo maschile a squadre che si svolge al Carton House Golf Club, sui due ...

Golf – World Amateur Team Championships : tanti azzurri in gara ai Mondiali a squadre : Nobilio, Don e Paltrinieri difendono i colori azzurri ai Mondiali a squadre. In Irlanda 59 compagini a caccia del titolo. La Corea cerca il bis dopo l’exploit del 2016 Alessia Nobilio, Caterina Don ed Emilie Alba Paltrinieri difendono i colori azzurri nel World Amateur Team Championships – Espirito Santo Trophy (29 agosto-1 settembre), ossia il campionato del mondo femminile a squadre che si svolge al Carton House Golf Club, sui due ...

Golf – Sul percorso del Des Iles Borromées l’Open presented by Cashback World : Grande Golf con il Des Iles Borromées Open presented by Cashback World. Sul percorso del Golf Des Iles Borromées i migliori pro dell’Alps Tour in gara dal 26 al 28 luglio Il grande Golf internazionale torna sul percorso del Golf Des Iles Borromées, a Brovello Carpugnino (VB), per la disputa del Des Iles Borromées Open presented by Cashback World (26-28 luglio), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali ...

Golf – Italian Challenge Open presented by Cashback World : Emilio Cuartero Blanco al comando : Italian Challenge Open presented by Cashback World: volata verso il titolo Lo spagnolo Emilio Cuartero Blanco ha preso il comando con 201 (69 68 64, -12) colpi a un giro dal termine dell’Italian Challenge Open presented by Cashback World, torneo in calendario nel Challenge Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che si sta svolgendo sull’impegnativo percorso del Circolo Golf Is Molas (par 71) a Pula (CA). E’ risalito ...

Golf – Italian Challenge Open presented by Cashback World : Soderberg solitario in vetta : Italian Challenge Open presented by Cashback World: Soderberg solo in vetta. Sul percorso del CG Is Molas sono rimasti in gara Filippo Bergamaschi e Francesco Laporta Lo svedese Sebastian Soderberg è rimasto da solo al comando con 131 (64 67, -11) colpi nell’Italian Challenge Open presented by Cashback World, torneo in calendario nel Challenge Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che si sta svolgendo ...

Golf – Italian Challenge Open Presented by Cashback World : Galiano e Soderberg in vetta : Italian Challenge Open Presented by Cashback World: comandano Galiano e Soderberg: Bergamaschi settimo Lo spagnolo Mario Galiano e lo svedese Sebastian Soderberg sono al comando con 64 (-7) colpi nell’Italian Challenge Open Presented by Cashback World, torneo in calendario nel Challenge Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che si sta svolgendo sull’impegnativo percorso del Circolo Golf Is Molas a Pula (CA). La ...

Golf - Italian Challenge Open by Cashback World al via : In gara 156 giocatori provenienti da 29 nazioni. La pro am d’apertura è stata vinta dal team di Ben Stow Pula, 11 luglio 2018 – Sul percorso del Circolo Golf Is Molas inizia l’Italian Challenge Open presented by Cashback World (12-15 luglio), torneo in calendario nel Challenge Tour Europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. Al via quasi tutti i migliori esponenti del secondo circuito continentale, tra i quali tanti ...