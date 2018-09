Gli opening act di Laura Pausini per Fatti Sentire World Tour da Michele Bravi a Irama e

Laura Pausini : tra Gli opening act del nuovo tour anche Michele Bravi e Irama : Ecco gli altri nomi! The post Laura Pausini : tra gli opening act del nuovo tour anche Michele Bravi e Irama appeared first on News Mtv Italia.

Tutti Gli opening dei concerti di Laura Pausini al Circo Massimo - da Enrico Nigiotti a Tony Maiello : Gli opening dei concerti di Laura Pausini al Circo Massimo sono finalmente ufficiali. L'artista di Solarolo è pronta a debuttare sul grande palco della Capitale per i primi concerti che ha voluto dedicare a Fatti sentire, suo ultimo disco di inediti con il quale ha solcato tutte le classifiche e si sta avvicinando al secondo disco di platino. Gli ultimi biglietti per assistere ai concerti sono ancora in prevendita su TicketOne anche se per ...