Gli All Blacks hanno perso una partita

Xiaomi Mi Pad 4 riceve MIUI 10 China Developer con supporto miGliorato allo split screen : Anche Xiaomi Mi Pad 4 ha iniziato a ricevere la versione China Developer di MIUI 10, che introduce un supporto migliorato alla modalità split screen L'articolo Xiaomi Mi Pad 4 riceve MIUI 10 China Developer con supporto migliorato allo split screen proviene da TuttoAndroid.

Canottaggio - Mondiali 2018 : Oppo-Ruta conquistano l’argento nel doppio pesi leggeri! Azzurri battuti neGli ultimi metri dall’Irlanda : Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta si confermano tra i più forti nel doppio pesi leggeri e conquistano la medaglia d’argento ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). La coppia azzurra sale quindi ancora sul secondo gradino del podio dopo Sarasota, con il titolo che sfuma negli ultimi metri, con l’Irlanda dei fratelli O’Donovan che si prende l’oro, mentre il bronzo va al Belgio. Grande partenza dell’Italia che si mette subito al comando e ...

SpaceX : venduto il primo biGlietto per il viaggio intorno alla Luna : SpaceX, la società del famoso imprenditore, Elon Musk, negli ultimi anni ha portato grandi novità per quanto riguarda i viaggi spaziali, come la possibilità di riutilizzare la maggior parte dei componenti dei razzi inviati nello spazio. In questo modo, SpaceX è riuscita a contenere di molto i costi per il lancio dei razzi nello spazio, inoltre quest’anno SpaceX ha lanciato una Tesla Roadster in direzione di Marte grazie al loro Falcon ...

Spese scolastiche : sì alla detrazione - ma la metà deGli italiani no lo sa : MILANO - Le Spese per la scuola dei figli sono detraibili al 19 per cento, un po' come avviene per le Spese sanitarie oltre i 129 euro di franchigia. Eppure quasi un italiano su due non sa che può ...

Locride - spunta un capodoGlio di 15 metri di fronte alla spiaggia : “Forse investito da una nave”. Le immagini : Una carcassa di capodoglio stamattina è comparsa davanti alla spiaggia di Spropoli, una frazione di Palizzi in provincia di Reggio Calabria. È stata avvertita la guardia costiera. Il cetaceo è lungo più di 15 metri e probabilmente si trovava nella Locride di passaggio. Questo, infatti, è il periodo dell’innamoramento e, secondo alcuni pescatori, potrebbe essere stato investito da una nave in transito. Il video è stato caricato sui social network ...

Scaletta di Claudio BaGlioni all’Arena di Verona e in diretta su Rai1 il 15 settembre - più di 30 brani con palco al centro : Claudio Baglioni all'Arena di Verona si esibirà stasera, sabato 15 settembre, per il secondo dei tre concerti attesi nell'anfiteatro scaligero. Il primo concerto si è tenuto ieri sera, venerdì 14 settembre, mentre il terzo è in programma per domani, domenica 16 settembre. I tre eventi anticipato il nuovo tour di Claudio Baglioni, Al centro, con il palco al centro della scena. Claudio Baglioni all'Arena di Verona ripercorre i suoi 50 anni di ...

Don Pino PuGlisi/ Il prete che sfidò Cosa Nostra : "Se ognuno fa qualcosa - allora si può fare molto" : Dono Pino Puglisi è stato ucciso a Palermo mentre rientrava a casa 25 anni fa, il 15 settembre 1993. Il parroco del quartiere Brancaccio aveva pubblicamente sfidato Cosa Nostra.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:02:00 GMT)

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Farfalle voGliono il podio! Obiettivo Tokyo 2020 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica, concorso generale a squadre: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

Space X : venduto il primo biGlietto per il viaggio intorno alla Luna : Space X, la società del famoso imprenditore, Elon Musk, negli ultimi anni ha portato grandi novità per quanto riguarda i viaggi spaziali, come la possibilità di riutilizzare la maggior parte dei componenti dei razzi inviati nello spazio. In questo modo, SpaceX è riuscita a contenere di molto i costi per il lancio dei razzi nello spazio, inoltre quest’anno SpaceX ha lanciato una Tesla Roadster in direzione di Marte grazie al loro Falcon ...

Pallavolo - il nuovo capitano sarà Tiziana VeGlia : eredita la fascia da Vittoria Prandi : In vista del prossimo campionato di serie A1, la società Millenium Brescia comunica che Tiziana Veglia sarà il capitano della stagione 2018-19 Ventisei anni appena compiuti, piemontese, centrale, Veglia è alla seconda stagione in maglia Millenium ed è stata a suon di punti e grinta tra le protagoniste della promozione nel massimo campionato lo scorso anno. Erediterà lei la fascia di capitano da Vittoria Prandi. “Sono orgogliosa e ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Farfalle voGliono il podio! Obiettivo Tokyo 2020 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica, concorso generale a squadre. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) è finalmente arrivato il giorno dei gruppi che oggi saranno protagonisti nell’all-around: sarà una prova davvero cruciale perché si assegneranno non solo le medaglie iridate ma anche tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le squadre che saliranno sul podio, infatti, staccheranno ...

BaGlioni riporta l'Arena di Verona alle origini : 'Benvenuti al mercato delle emozioni' : Per oltre cento anni l'Arena di Verona è stata 'tradita'. Ci voleva Claudio Baglioni per riportarla alla sua destinazione originaria: non un teatro ma un anfiteatro. Diciassettemila spettatori a ...

Musica - ballerini e acrobati : Claudio BaGlioni incanta l'Arena di Verona : Claudio Baglioni lo aveva promesso: 'Non sarà un concerto qualsiasi, forse non è neanche un concerto. È no spettacolo totale'. E così è stato l'evento di venerdì all'Arena di Verona. Oltre tre ore ...

Tennis - Serena Williams smentita dalle statistiche : altro che sessismo - arbitri più severi con Gli uomini [DATI] : Serena Williams smontata dai numeri in merito alla sua crociata contro il sessismo all’interno del seeding: ecco dati interessanti sui warning Serena Williams smentita dalle statistiche nella sua crociata contro il presunto sessismo da parte degli arbitri del seeding. “Se fossi stato un uomo non mi avresti chiamato il warning”, questa la frase incriminata, con la quale Serena ha sollevato un polverone. Addirittura la WTA ...