Giustizia | Salvini contro Anm | Su legittima difesa invasione di campo

Martina : 100 giorni di governo con fatti zero e danni tanti. Salvini nega la retromarcia sulla Giustizia : Dalla Festa dell'Unità a Ravenna il segretario Pd duro con il governo e con il capo del Viminale che a sua volta smentisce Di Maio: 'decido con la mia testa' -

Augusto Minzolini : 'La contraddizione di Matteo Salvini è stare con il Giustizialista M5s' : E' ' accanimento giudiziario ' ma Matteo Salvini ha commesso un errore. Augusto Minzolini, con un post su Twitter, commenta il caso del soldi sequestrati alla Lega e spiega: 'Nei confronti di Salvini ...

Salvini : 'L'inchiesta è un boomerang. Pronti alla riforma della Giustizia' : 'Per esempio - sostiene - un giudice che si toglie la toga e fa politica non può tornare a fare quello che faceva prima'. Torna l'idea di riformare la giustizia anche se la Lega, alleata di FI, ha ...

Tajani : Salvini? Serve riforma Giustizia : 15.20 "Non si può processare una linea politica, alla fine Salvini sarà prosciolto dal Tribunale dei ministri e diventa solo uno scontro propagandistico che non risolve il problema vero:nè quello dell'immigrazione né quello della separazione dei poteri". A dirlo in un'intervista è il vicepresidente di Forza Italia, Tajani,secondo cui "la vicenda pone con forza il problema della riforma della giustizia, non possiamo più perdere tempo", c'è il ...

Salvini : «L?inchiesta è un boomerang. Pronti alla riforma della Giustizia» : «Mi hanno fatto piacere le parole di Berlusconi come quelle della Meloni. Meno le dichiarazione di esponenti di Forza Italia. Ipocrite per come si stanno comportando in Parlamento»....

Tajani : 'Salvini? Non si può processare una linea politica. Va fatta la riforma della Giustizia' : 'Non si può processare una linea politica, alla fine Salvini sarà prosciolto dal tribunale dei ministri e diventa solo uno scontro propagandistico che non risolve il problema vero: né quello dell'...

Caso Diciotti - Salvini : “Processatemi”. L’Anm si scaglia contro il ministro della Giustizia Bonafede : “Difenda i magistrati” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tira dritto sul Caso Diciotti e sulla questioni migranti: "L'inchiesta sarà un boomerang. Io non mi opporrò all'autorizzazione a procedere, se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore", L'Anm se la prende con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Chi ricopre incarichi istituzionali, in particolare il ministro della ...

Salvini : 'L'inchiesta? Un boomerang Pronti alla riforma della Giustizia' : 'Per esempio - sostiene - un giudice che si toglie la toga e fa politica non può tornare a fare quello che faceva prima'. Torna l'idea di riformare la giustizia anche se la Lega, alleata di FI, ha ...

I magistrati hanno chiesto al ministro della Giustizia di difenderli da Salvini : "Chi ricopre incarichi istituzionali, in particolare il ministro della Giustizia, deve difendere le prerogative costituzionali della magistratura". In un colloquio con "La Repubblica", il presidente dell'Anm Francesco Minisci schiera il sindacato delle toghe a fianco del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Le parole del ministro Salvini, indagato in relazione al caso Diciotti, possono essere lette come una ...

Salvini : 'Io indagato? Un boomerang per il pm. Riformeremo la Giustizia' : 'Ho ricevuto una marea di messaggi di solidarietà ha detto Salvini al quotidiano romano Anche e soprattutto da parte di gente che è fuori dalla politica e che non ha votato Lega. Credo che ad ...

Salvini ha detto che è ora di riformare la Giustizia : Il caso Diciotti e l'indagine aperta per sequestro di persona riaprono il dibattito sulla riforma della giustizia. A guidarlo è Matteo Salvini, indagato dalla Procura di Agrigento. "Questa inchiesta si rivelerà un boomerang per i pm" sostiene il ministro dell'Interno in un'intervista al Messaggero. "Sono stati solidali con me anche molti giudici oltre che tanti politici. E ...

Salvini : 'L'inchiesta? Un boomerang. Pronti alla riforma della Giustizia' : 'Per esempio - sostiene - un giudice che si toglie la toga e fa politica non può tornare a fare quello che faceva prima'. Torna l'idea di riformare la giustizia anche se la Lega, alleata di FI, ha ...

Salvini : «L?inchiesta? Un boomerang. Pronti alla riforma della Giustizia» : «Mi hanno fatto piacere le parole di Berlusconi come quelle della Meloni. Meno le dichiarazione di esponenti di Forza Italia. Ipocrite per come si stanno comportando in Parlamento»....

Caso Diciotti - indagati Salvini e un funzionario - Il ministro : "Una vergogna - serve la riforma della Giustizia" : La Procura di Agrigento, che indaga sul Caso della nave Diciotti della guardia costiera, "al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma", ha deciso di iscrivere sul registro degli indagati due ...