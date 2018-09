Giustizia | l' Anm bacchetta il governo | non serve una nuova legge sulla legittima difesa

ilgiornale

(Di sabato 15 settembre 2018) Le toghe non perdono il vizio di voler fare politica, cercando di condizionare il legislatore. L'ultimo esempio arriva dall"Associazione nazionale magistrati, che si dice contraria ad una, dato che già esiste quella approvata nel 2006. Ad affermarlo è il presidente del "sindacato delle toghe", Francesco Minisci, all'apertura dei lavori della riunione odierna del Comitato direttivo centrale dell"Anm."All"esame del Parlamento - afferma Minisci - ci sono otto disegni di. Uno di questi, quello che rappresenta il cavallo di battaglia dei proponenti (il n. 652), se approvato, rischierebbe addirittura dire reati gravissimi, fino all"omicidio. Non si può prescindere dal principio della proporzionalità fra offesa ee dalla valutazione, caso per caso, del giudice: se un soggetto minaccia di schiaffeggiarmi o di ...