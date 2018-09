Giro | nel 2019 epilogo crono a Verona

Volley : Mondiali 2018 - nel Girone dell'Italia vincono Argentina e Slovenia : ROMA- Dopo la terza giornata del Mondiale 2018 vanno delineandosi le posizioni di classifica nei quattro gironi della prima fase. Nella Pool A, quella dell' Italia , oggi a Firenze l'Argentina ha ...

Giro - Tour e Vuelta : quali nazioni sono riuscite nella tripletta lo stesso anno? Gran Bretagna vicina con Simon Yates : Un’impresa più unica che rara. Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna: vincere tutti e tre i Grandi giri nello stesso anno. A livello individuale esce fuori da ogni possibilità, a livello di nazione invece è già accaduto e la storia si sta per ripetere. quali sono le nazioni che sono riuscite nella tripletta di corse a tappe nello stesso anno solare? La prima a timbrare questo record è stata la Francia. Correva l’anno ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : una vittoria e una sconfitta bastano all’Italia femminile per il primo posto nel Girone : La nazionale italiana femminile di Basket 3×3 supera la fase a gironi al termine della prima giornata degli Europei 2018 in corso di svolgimento a Bucarest (Romania). Il quartetto azzurro costituito da Marcella Filippi, Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie e Arianna Zampieri ha superato prima il Belgio con un agevole 22-15, poi è stato sconfitto di misura dall’Ungheria 12-13. Nonostante ciò le campionesse mondiali in carica ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i francesi cadono in Bulgaria - Germania e Grecia a punteggio pieno nel Girone L : E’ cominciata la prima giornata del secondo round di Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. In campo tra oggi pomeriggio e stasera le nazionali appartenenti ai gironi K e L, domani invece toccherà alle squadre inserite nei gruppi I e J, quest’ultimo in cui è presente anche l’ItalBasket. Primo colpo di scena del settimo turno il successo della Bulgaria contro la Francia per 74-68, con i transalpini che ora devono condividere ...

Tom - ti scappa ancora? La divertente gag di Dumoulin - finge di andare in bagno nello stesso posto in cui si fermò al Giro [VIDEO] : Tom Dumoulin esilarante: l’olandese della Sunweb si prende gioco di se stesso con un divertentissimo video Che ridere con Tom Dumoulin: l’olandese della Sunweb ha dato dimostrazione di sapersi prendere gioco di se stesso. Dumoulin, ieri, si allenava per le strade italiane, proprio lì dove lo scorso anno è passato il Giro d’Italia. Impossibile, per l’olandese, non far riaffiorare ricordi… esilaranti: Dumoulin, ...

Mafia Capitale - Sabella : “Troppa enfasi in Giro - momento storico fu nel 2014. Con Raggi più legalità? Assolutamente no” : “La sentenza su Mafia Capitale? È stata definita da molti come una sentenza storica. È sicuramente importantissima per noi operatori di diritti, per gli avvocati e i magistrati. Ma per i cittadini romani lo è molto di meno. Ho visto troppa enfasi in giro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dal magistrato Alfonso Sabella, che spiega: “Il momento storico reale è ...

Calendario Serie C 2018-2019 : tutte le partite della Juventus U23. Date - programma e avversarie nel Girone A : La Juventus U23 disputerà la Serie C 2018-2019 che scatterà il 19 settembre 2018. Oggi è stato sorteggiato il Calendario, la Vecchia Signora è stata l’unica società di Serie A a iscrivere la propria seconda squadra al terzo campionato nazionale come permetteva il nuovo regolamento. I bianconeri hanno adottato questa strategia per cercare di fare crescere i propri giovani. La squadra giocherà le partite casalinghe allo Stadio Moccagatta di ...

Mafia - ondata di arresti nel Gargano : decapitato il clan di Girolamo Perna : Sette persone sono state arrestate questa mattina all'alba: si tratta di membri del clan Perna, uno dei più potenti del Gargano grazie al controllo del traffico di droga.Continua a leggere

Badminton - Europei a squadre junior 2018 : Italia eliminata nella fase a Gironi. Fatale la sconfitta con la Germania : Si spegne sull’ultimo ostacolo, quello più difficile, il sogno dei quarti di finale per l’Italia categoria junior del Badminton, che viene eliminata nella fase a gironi agli Europei. Gli azzurrini, che non erano inseriti tra le teste di serie, hanno chiuso il Gruppo 5 al secondo posto ed ora potranno concentrarsi sulla rassegna individuale. Dopo la vittoria all’esordio sulla Finlandia per 4-1, l’Italia ha asfaltato ...

BMW Championship : Molinari show - Chicco si giocherà la vittoria nell'ultimo Giro : Questa la programmazione in diretta esclusiva su Sky Sport Golf del BMW Championship: Domenica 9 settembre - quarta giornata - dalle 18 alle 24 , anche su Sky Sport Uno, Commento di Michele ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : tra gli juniores Lorenzo Ferrari è medaglia di bronzo nel trap! Vince l’australiano ArGiro : Arriva un’altra medaglia per l’Italia ai Mondiali di Tiro a volo, in corso a Changwon, in Corea del Sud: tra gli juniores la finale del trap maschile porta in dote la medaglia di bronzo di Lorenzo Ferrari. L’azzurrino chiude al terzo posto nella gara vinta dall’australiano Nathan Steven Argiro davanti allo statunitense Logan Joseph Lucas. L’australiano Nathan Steven Argiro Vince oro e titolo iridato di categoria con ...

Ciclismo - Giro del Valdarno - stop davanti alla Bekaert per solidarietà. Vince Ravanelli : LA CRONACA: Prima vera fuga della giornata quella di Ratto che transitava da solo al 1° passaggio da Figline , Km 49, con un minuto di vantaggio sul gruppo. Raggiunto Ratto la corsa lungo gli otto ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : Julian Alaphilippe inarrestabile - sua la terza tappa. Patrick Bevin strappa la leadership ad Alessandro Tonelli : La terza tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, con partenza e arrivo a Bristol per un totale di 127 km, premia il francese Julian Alaphilippe che, grazie anche al quarto posto di ieri, si porta al comando provvisorio della classifica a punti. Il corridore della Quick-Step Floors ha preceduto in volata il neozelandese Patrick Bevin, nuovo leader della graduatoria generale, e il lettone Emils Liepins (One Pro Cycling). Alessandro Tonelli, giunto ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : Julian Alaphilippe inarrestabile - sua la terza tappa. Patrick Bevin scalza la leadership ad Alessandro Tonelli : La terza tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, con partenza e arrivo a Bristol per un totale di 127 km, premia il francese Julian Alaphilippe che, grazie anche al quarto posto di ieri, si porta al comando provvisorio della classifica a punti. Il corridore della Quick-Step Floors ha preceduto in volata il neozelandese Patrick Bevin, nuovo leader della graduatoria generale, e il lettone Emils Liepins (One Pro Cycling). Alessandro Tonelli, giunto ...