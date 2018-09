Gioca Online con Titanbet | Bonus di Benvenuto | Codici promozionali e Offerte

Nintendo Switch : per Giocare ai titoli NES dovremo fare un check-in online settimanale : Ogni sette giorni dovremo collegare la nostra Nintendo Switch ad internet per poter continuare a giocare ai giochi NES, riporta Eurogamer.Il catalogo Virtual Console dedicato ai classici retrò farà infatti parte dell'abbonamento a Nintendo Switch online, ma anche se il nostro abbonamento è lontano dalla scadenza dovremo comunque ricordarci di effettuare almeno un accesso ogni sette giorni per poter usufruire del catalogo.Ma non è ancora tutto. ...

Su Mario Bros. potremo Giocare in co-op online con altri Giocatori su Nintendo Switch : Il primo Mario Bros. permetterà di giocare in multiplayer online su Nintendo Switch con giocatori da tutto il mondo, riporta VG247.Come possiamo vedere il primissimo capitolo della fortunata saga sarà introdotto nell'abbonamento al Nintendo Switch online e ci permetterà di giocare online. Questa nuova funzionalità introdotta potrebbe avverare il sogno di moltissimi videogiocatori nostalgici, per cui si tratta sicuramente di una funzionalità ...

Fibra City : ecco la connessione internet pensata per chi Gioca online : (Foto: Shutterstock) Per chi videogioca online il vero mostro da abbattere per passare al livello successivo spesso è… la connessione a internet. Lenta e non sempre stabile, può mettere a dura prova la pazienza dei gamer. A loro è dedicata Gaming.Fibra.City, la connessione a internet in Fibra ottica – senza lag – che sfrutta la rete di Open Fiber, in tecnologia FTTH – Fiber-to-the-home (letteralmente “Fibra fino a casa”). Cosa cambia ...