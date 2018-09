Ginnastica ritmica | impresa delle farfalle | argento ai Mondiali nell' all-around

VIDEO Italia strepitosa - argento ai Mondiali di Ginnastica ritmica : gli esercizi delle Farfalle - che volo verso le Olimpiadi : Alessia Maurelli, Anna Basta, Martina Centofanti, Letizia Cicconcelli, Agnese Duranti e Martina Santandrea hanno conquistato una pazzesca medaglia d’argento nel concorso generale ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. L’Italia ha così ottenuto la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie a due esercizi commoventi eseguiti dalle nostre Farfalla. Di seguito i VIDEO degli esercizi dell’Italia ai Mondiali 2018 di ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : Italia magistrale - le Farfalle volano! Prime a metà gara - attesa per Bulgaria e Russia : caccia all’oro : Italia letteralmente sublime ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica, le Farfalle rispondono presente ed emozionano alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) confezionando due esercizi di rara bellezza che ci fanno sognare davvero in grande. Le ragazze di Emanuela Maccarani, presentatesi in una delle culle di questo sport con l’obiettivo di fare saltare il banco e di puntare al trionfo, hanno subito piazzato due colpi di lusso che ci spediscono ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Farfalle volano con i 5 cerchi! Obiettivo Tokyo 2020 : Alessia Maurelli e compagne, Campionesse del Mondo ai cinque cerci, possono contare su due strabilianti esercizi con cui poter incantare e tenere testa a Russia e Bulgaria, le altre principali ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : Italia - ora è il tuo momento! Le Farfalle sfidano Russia e Bulgaria per il titolo - in palio i pass per le Olimpiadi : Si decide tutto in un giorno ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica per quanto riguarda i gruppi: dopo cinque giorni riservati alle individualiste, oggi saranno finalmente protagoniste le squadre che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato nel concorso generale e anche per i tre pass in palio per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Alle Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) conosceremo quali saranno le tre formazioni che si qualificheranno ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 15 settembre. Tutte le azzurre in gara : Oggi sabato 15 settembre andrà in scena la sesta giornata dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) spazio finalmente alle squadre: le ragazze si daranno battaglia nel concorso generale individuale, i gruppi si cimenteranno con i cinque cerchi e nell’esercizio misto con in palio le medaglie più ambiti e anche i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (riservati alle prime tre classificate). L’Italia è ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : Dina Averina indomabile - Reginetta all-around! Conferma della russa - italiane in top ten : Dina Averina si Conferma un cigno di bellezza, la russa con la sua classe innata riesce a laurearsi Campionessa del Mondo nel concorso generale di Ginnastica ritmica (l’unica prova olimpica). Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) la 20enne si Conferma sul tetto del Pianeta dopo il successo ottenuto dodici mesi fa a Pesaro, ribadendo di essere la migliore ginnasta in circolazione e di avere ancora un futuro radioso davanti a sé. La ...

Ai Mondiali di Sofia risultato storico per le azzurre della Ginnastica ritmica : A consacrare il balzo in avanti delle atlete azzurre, la 36esima edizione dei Campionati del Mondo di ritmica a Sofia, in Bulgaria. Alexandra Agiurgiuculese , 17enne dell'Asu di Udine cresciuta dall'...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : Finale all-around - Dina Averina vuole il bis! L’Italia sogna con Baldassarri e Agiurgiuculese : Il giorno più atteso ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica è finalmente arrivato, questa sera conosceremo la nuova Reginetta dei piccoli attrezzi dopo quattro intensi giorni di qualificazione e l’assegnazione delle medaglie di specialità. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) è tutto pronto per la Finale del concorso generale, la gara più importante delle individualiste, l’unica prova olimpica. La tensione si farà sentire a mille e ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : chi è Milena Baldassarri - la migliore azzurra di sempre! Nastro d’Argento - medaglia storica : Milena Baldassarri è la migliore ginnasta italiana di tutti i tempi, naturalmente per quanto riguarda la ritmica. Sono i risultati a parlare per lei: nella storia mai nessuna azzurra aveva conquistato una medaglia d’argento ai Mondiali, questa splendida 16enne ci è riuscita alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) salendo sul secondo gradino del podio dopo aver confezionato un memorabile esercizio col Nastro. Eleganza pura, espressività fuori ...