Gigi Marzullo | le prime foto escusive del matrimonio con Antonella De Iuliis

Gigi Marzullo si sposa : ecco le foto del matrimonio con Antonella De Iuliis : Gigi Marzullo ha sposa to la sua compagna storica Antonella De Iuliis . Il matrimonio si è svolto al Municipio di Nusco ed è stato celebrato dal sindaco Ciriaco De Mita, da sempre amico dello sposo, nel ...

Gigi Marzullo sposa Antonella De Iuliis a 65 anni : Gigi Marzullo si sposa a 65 anni . Il giornalista irpino, conduttore dello storico programma Rai Mezzanotte e dintorni e di Sottovoce, e oggi responsabile del settore cultura all’interno dell’azienda, convola a nozze sabato 15 settembre alle ore 11.00 a Nusco, in provincia di Avellino, con la compagna Antonella De Iuliis , al suo fianco da 20 anni e dirigente della società Sviluppo Italia. Lo riporta Nuovairpinia.it, specificando come ...

Gigi Marzullo dice ‘sì’ : molto fortunato ad avere una moglie così : Gigi Marzullo torna in televisione e questa volta lo fa con un impegno come mai prima: scalda i motori il noto ‘medico’ e ‘conduttore’ dei giorni nostri. E conquista i palinsesti di viale Mazzini: la cultura notturna è tutta sua. Lui, insieme a Piero e Alberto Angela, sono le punte di diamante del servizio pubblico. Luigi lo sa bene tant’è che quest’anno ha ben cinque programmi da curare: dalla domenica al ...

Cinque programmi per Gigi Marzullo. E buonanotte cultura : Mancano all'appello, per il civile confronto, solo il mondo degli arazzi e dei francobolli, per il resto se nel Belpaese c'è qualcuno che si occupa di qualche cosa sicuramente riuscirà a fare una ...