Genova | ' sarà il commissario a decidere sui lavori'

Genova - Bucci : non c'è nome commissario? Ci sarà nel prossimo Dl : Genova, askanews, - "Io il decreto non l'ho letto. Non so se voi l'avete letto. In genere non giudico le cose che non ho letto. Non c'è nome commissario? Allora ci sarà nel prossimo". Lo ha detto il ...

Crollo Ponte Genova : “Con Renzo Piano-Fincantieri sarà realizzato in poco tempo” : “I ponti li sanno fare tutti, noi pensiamo di avere una capacità esecutiva veloce, come dimostrato con la ricostruzione del tratto autostradale dopo l’esplosione della cisterna di gpl a Bologna”. Così l’a.d. di Atlantia e Autostrade Giovanni Castellucci ha risposto a Porta a Porta al conduttore che chiedeva se Fincantieri e Italferr possono fare meglio di Autostrade nella ricostruzione del Ponte di Genova. “Questi ...

Cosa ci sarà nel 'decretone' che il governo ha preparato per Genova - e non solo - : Il 'decretone' legge Genova sul ponte Morandi crollato il 14 agosto sarà approvato il 14 settembre in Consiglio dei ministri e ci sarà l'affidamento diretto dei lavori a Fincantieri. Nel provvedimento ...

Genova - pronto entro la fine del 2019 il nuovo ponte di Piano : 'Sarà fatto di acciaio e durerà mille anni' : Dubbi su chi seguirà la ricostruzione. Per Di Maio non ci deve essere nel consorizio la società Autostrade. ArcelorMittal fornirà l'acciaio per la realizzazione del nuovo viadotto -

PONTE Genova - IL NUOVO PROGETTO DI RENZO PIANO/ Ultime notizie : niente più case - sotto ci sarà un parco : RENZO PIANO, NUOVO PONTE GENOVA: “Durerà mille anni”. Ultime notizie, pronto in 13 mesi, "sarà come una nave". E' stato presentato quest'oggi il PROGETTO per il NUOVO viadotto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 01:00:00 GMT)

Come sarà il ponte di Genova progettato da Renzo Piano : Il nuovo ponte sul torrente Polcevera a Genova, in sostituzione del ponte Morandi crollato in parte il 14 agosto, "dovrà durare mille anni, e non è una battuta". Lo ha detto l'architetto Renzo Piano, genovese, che si è offerto di donare il progetto della nuova infrastruttura. E perché duri tanto, "dev'essere d'acciaio, perché l'acciaio regge". Piano ha aggiunto che dal ...

Ponte Genova - il nuovo progetto di Renzo Piano/ Ultime notizie : Bono “lavoro e assunzioni - sarà a km 0” : Renzo Piano, nuovo Ponte Genova: “Durerà mille anni”. Ultime notizie, pronto in 13 mesi, "sarà come una nave". E' stato presentato quest'oggi il progetto per il nuovo viadotto(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:59:00 GMT)

Genova : nuovo Ponte sarà pronto entro novembre 2019 : “entro ottobre 2019, novembre al massimo, Genova avrà un nuovo Ponte sul torrente Polcevera“. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti alla presentazione del progetto del nuovo viadotto dell’architetto di Renzo Piano. . Al tavolo della Regione ci sono l’architetto, il governatore Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, l’amministratore delegato di ...

Genova - Giovanni Toti : "Il nuovo ponte sarà pronto entro novembre 2019" : Nel giorno in cui sono stati resi noti i nomi degli indagati per il crollo del viadotto Morandi a Genova, il governatore Giovanni Toti ha fatto una promessa davvero importante: il nuovo ponte di Genova sarà costruito entro poco più di 12 mesi.L'occasione è stata la conferenza che ha visto la partecipazione del Comune di Genova, della Regione Liguria, dei vertici di Fincantieri e Autostrade, Giovanni Bono e Giovanni Castellucci, e ...

Genova - il nuovo ponte sul Polcevera sarà pronto entro novembre 2019 : “Durerà mille anni” : Il nuovo viadotto sul Polcevera, che sostituirà il ponte Morandi a Genova, verrà realizzato entro novembre 2019, seguendo il progetto di Renzo Piano. Ad assicurarlo è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "sarà un ponte di acciaio che dovrà durare mille anni", afferma l'archistar.Continua a leggere

Genova lavora al nuovo ponte : “Sarà pronto a ottobre 2019” : Un vertice in Regione Liguria per presentare tutte le caratteristiche del progetto del nuovo ponte presentato da Renzo Piano che verrà costruito dopo il crollo del Morandi....

Così sarà il nuovo ponte di Genova| : Al summit il governatore Toti, l’architetto, l’ad di Autostrade Castellucci, l’ad di Fincantieri Bono e il sindaco. Un concorso per i quartieri sotto al Morandi

Ponte di Genova - Toninelli : «Non sarà Autostrade a ricostruirlo» : E la gestiscono come fossero al Bar dello Sport #toninulla». Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha ricordato come il 16 agosto 2018 è stata inviata alla società concessionaria ...

Il nuovo ponte di Genova sarà inaugurato entro Natale 2019 : Roma, 4 set., askanews, - 'Anche se i due mesi che dicevo sono realistici, nella peggiore delle ipotesi mi aspetto che la demolizione completa' dei resti del ponte Morandi a Genova 'si concluda entro ...