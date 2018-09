Genova | ponte Morandi | un mese dopo crollo Ultime notizie | installati sensori | Gdf a pm

Crollo Ponte Genova - si allarga l’inchiesta : almeno 60 indagati : Una ‘black list’ di 60 nomi su cui potrebbero ricadere responsabilita’ penali per il Crollo del Ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone. E’ quanto hanno predisposto gli uomini del primo gruppo della guardia di finanza, integrando un primo elenco di 25 persone, in una informativa inviata nelle ultime ore ai pm che indagano sul collasso del viadotto. Ai magistrati spetta ora il compito di un eventuale ...

Il viceministro alle Infrastrutture Rixi sul ponte di Genova : 'Meglio per Aspi se resta da parte' : Credo che in questa fase meno Autostrade sia presente, più si tiene di lato, più convenga ad Autostrade stessa'. Lo dice il viceministro alla Infrastrutture Edoardo Rixi a 'L'Intervista' di Maria ...

GENOVA, un MESE fa il crollo del PONTE MORANDI: commemorazioni e Ultime notizie. Alle 11.36 la città si spezzò in due: 43 morti, il dramma degli sfollati.

Crollo ponte : Ballardini - Genova è forte : ANSA, - Genova, 15 SET - "Genova è una città forte, darà il via a qualcosa di importante sapendosi rialzare. I genovesi sono fatti così". Così il tecnico del Genoa Davide Ballardini in conferenza ...

Dopo il dolore Toti esorta il governo 'non tollereremo ritardi sulla ricostruzione' del ponte di Genova : Ad un mese dal crollo c'è' il decreto sull'emergenza ma manca il nome del commissario, e i tempi per ricostruire il ponte rischiano di allungarsi, in attesa di comprendere come finirà la procedura per ...

Genova - crollo ponte Morandi. Toti : "Non tollereremo ritardi" : "Non tollereremo un'ora di ritardo, per nessuna ragione al mondo", ribadisce. "Ad un mese dal crollo del ponte Morandi abbiamo trovato le case per chi ha dovuto abbandonare la propria. Mercoledì con ...

Genova - Rixi a Sky tg24 : 'Vogliamo ponte nuovo - moderno e monitorato' - : A un mese dal crollo, il viceministro dei Trasporti è stato ospite dell'Intervista di Maria Latella insieme a Savina Scerni. "La città è coesa ma vogliamo tempi rapidi" ha detto la presidente del ...

Genova - cosa manca nel decreto sul ponte Salvini - tensioni con M5S : non si lavora : manca il commissario straordinario che dovrà coordinare i lavori, manca il metodo che si vorrà seguire, si sa poco o nulla sulla cordata di aziende che dovrebbe fare i lavori.

Conte a Genova : "Entro 10 giorni il commissario per la ricostruzione del ponte" : La città si è fermata per ricordare la tragedia in cui sono morte 43 persone. Martedì incontro a Roma tra il premier, il sindaco Bucci e il governatore Toti

Genova si ferma in ricordo delle 43 vittime del ponte. 'È il nostro Ground Zero' : Genova tutta si è stretta, in lacrime, ma orgogliosa, nel ricordo delle sue 43 vittime, sepolte dalle macerie del Ponte Morandi, esattamente un mese fa. Un crollo che il sindaco, Marco Bucci, ...