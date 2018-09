Genova | Martina a Toninelli | Battute e propaganda | che vergogna

Crollo Genova - Martina : governo fa sciacallaggio vergognoso - da Toninelli audizione vuota : Roma, 28 ago., askanews, - 'Ieri l'audizione del ministro Toninelli è stata purtroppo un'occasione mancata, un'audizione vuota. Non è entrato in nessun dettaglio. Al di là di dichiarazioni ...

Genova - Martina : governo valuti Zona economica speciale al porto : Genova,, askanews, - "Noi non abbiamo tutte le risposte ma abbiamo proposto una Zona economica speciale per il porto di Genova. Il governo è pronto a dire di sì a questa proposta? Ci lavoriamo insieme ...

Crollo Genova - Martina : governo non divida - ora serve unità : Genova, 23 ago., askanews, - 'Genova come il Paese ha bisogno di verità e giustizia senza se e senza ma, non ha bisogno di propaganda come quella che purtroppo ancora arriva dal ministro Toninelli da ...

Crollo ponte Genova - Martina : “Il nostro governo fece molto per i controlli. I fischi al funerale? Il Pd deve ripartire da lì” : "Propongo al governo di attivare lo strumento delle zone economiche speciali per aiutare Genova. Il governo apra la Zes a Genova, consenta a tanti che vogliono tornare a investire in quella città di farlo con questi strumenti speciali già attivati in altre città italiane. Facciamo un intervento concreto e immediato accanto, ovviamente, all'indennizzo e alla sistemazione degli sfollati", ha dichiarato stamane il segretario del Pd, Maurizio ...

Crollo Genova - Martina : doverosa commissione inchiesta parlamentare : Roma, 21 ago., askanews, - 'È doverosa una commissione d'inchiesta parlamentare sul Crollo del Ponte Morandi a Genova. Il Parlamento deve dare il proprio contributo serio dopo la tragedia'. Così su ...

Maurizio Martina : "Il Pd deve ripartire dai fischi di Genova per cambiare" : Il Pd prova a ripartire dopo i fischi a Genova. Lo fa con il suo segretario, Maurizio Martina, che sprona il partito a ripartire proprio da quella contestazione: "Era doveroso esserci. Dai quei fischi noi dobbiamo ripartire per cambiare"."L'unica cosa da non fare - aggiunge Martina - è trattare con sufficienza il clima che sta attraversando il paese, perché ci riguarda. L'alternativa a Lega e Cinque Stelle si fa rimettendoci a ...