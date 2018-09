Genova | dopo il dolore arriva l’orgoglio

Genova tra lutto - rabbia e impegni un mese dopo. Conte : tra 10 giorni il nuovo commissario : Alle 11.36 la commemorazione delle 43 vittime. Appena ieri il governo ha dato il via libera al decreto Urgenze. Per la ricostruzione - ha detto il premier - non abbiamo ceduto al ricatto di Società ...

Genova si ferma un mese dopo la tragedia - abbracci e lacrime sotto il ponte Morandi : La città in silenzio per ricordare le vittime. I parenti: "Vogliamo la verità". Mattarella: "Ora scelte concrete". L'inchiesta, la demolizione, la ricostruzione Genova un mese dopo. Il videoracconto ...

Genova - 1 mese dopo crollo : ricordo Ponte Morandi/ Video - Bucci “nostro Ground Zero” : il dolore per le vittime : Genova, un mese fa il crollo del Ponte Morandi: commemorazioni e ultime notizie. Alle 11.36 la città si spezzò in due: 43 morti, il dramma degli sfollati. Video e ricordo della tragedia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 13:06:00 GMT)

Crollo ponte Morandi - un mese dopo Genova si ferma per ricordare le 43 vittime : Genova si ferma un mese dopo il disastro: tutti i palazzi istituzionali e i cittadini in strada osservano un minuto di silenzio. A piazza De Ferrari i cittadini si uniscono ai figli di alcune vittime per formare un girotondo. Proseguono gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta del Crollo del ponte Morandi.Continua a leggere

Genova - un mese dopo : Genova un mese dopo. Una città spaccata in due, di 'miracolati' come si definiscono i genovesi, perché qui tutti passavano da Ponte Morandi sulla A10, quasi ogni giorno. Per la gente del posto era come una tangenziale. Così come tutti hanno ricordi legati al "ponte che tremava". E che un mese fa, il 14 agosto alle 11,36 è crollato trascinando con sè auto, camion e 43 vite, uomini donne e ...