Genova | Conte | presto commissario Toti e Bucci convocati a Roma

Conte a Genova : "Entro 10 giorni il commissario per la ricostruzione del ponte" : La città si è fermata per ricordare la tragedia in cui sono morte 43 persone. Martedì incontro a Roma tra il premier, il sindaco Bucci e il governatore Toti

Decreto Genova : vertice in Prefettura Conte - Toti e Bucci : E' appena iniziato in Prefettura a Genova, il vertice tra il premier Giuseppe Conte, il governatore e commissario per l'emergenza Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci, per parlare del Decreto Genova, approvato dal cdm ieri. All'incontro partecipano anche il capo dipartimento nazionale di Protezione Civile Angelo Borrelli e' il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. Conte è entrato da un ...

