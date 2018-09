: L'incredibile lavoro del @nytimes su Genova tradotto in italiano > Il Crollo del Ponte di Genova: La Strada verso… - valigiablu : L'incredibile lavoro del @nytimes su Genova tradotto in italiano > Il Crollo del Ponte di Genova: La Strada verso… - Emagorno : Un premier fake #Conte, gli indicatori economici in costante peggioramento, un Ministro che non rispetta le sentenz… - CyberNewsH24 : #Genova, al lavoro per riapertura binari -

Al via i lavori di rimozione dei detriti sui cento metri di linea ferroviaria bloccata dal crollo di ponte Morandi. I lavori, nella zona del Campasso, sono cominciati questa mattina. La fase propedeutica di messa in sicurezza del cantiere, spiegano da Rfi, durerà circa 5 giorni. Poi partiranno i lavori di ripristino veri e propri su, sulla massicciata e sulla linea di elettrificazione. In tutto si prevedono altri 20 giorni. Si punta a far ripartire due linee su tre entro i primi dieci giorni di ottobre.(Di sabato 15 settembre 2018)