Gennadij Golovkin vs Canelo Alvarez | diretta streaming su Dazn

Gennadij Golovkin vs Canelo Alvarez : sabato notte la grande sfida a Las Vegas : Il match dell'anno [VIDEO] , The Best vs The Best o Supremacy 2. sabato prossimo 15 settembre , in Italia saranno più o meno le 2.00 del 16 settembre, Gennadij Golovkin e Saul 'Canelo' Alvarez tornano ...