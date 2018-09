Frosinone-Sampdoria 0-5 la macchina da gol blucerchiata travolge i ciociari

Frosinone-Sampdoria 0-5 : doppio Defrel per la manita : La Sampdoria batte il Frosinone per 5-0 in trasferta. In gol Defrel per due volte, Caprari, Kownacki su rigore e Quagliarella. LEGGI LA CRONACA

Calcio - Serie A 2018-2019 : Frosinone-Sampdoria 0-5 - disfatta dei ciociari allo Stirpe e dominio dei doriani : E’ notte fonda per il Frosinone di Moreno Longo nell’anticipo serale del “Benito Stirpe” contro la Sampdoria, valido per la quarta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I ciociari sono stati piegati 5-0 dai doriani tra le mura amiche in un incontro dominato dagli ospiti. Le reti sono state siglate da Quagliarella al 10′, Caprari al 47′, Defrel al 54′, Kownacki al 83′ su rigore e ...

