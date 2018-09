Frasi tristi d’amore | sulla vita e nelle canzoni

ideegreen

(Di sabato 15 settembre 2018)che servono, sia in occasioni in cui farci sentire empaticamente vicino ad una persona triste, in una occasione triste, sia quando è la nostra la tristezza che vogliamo esprimere. Già è difficile prendere consapevolezza della propria tristezza, ammettere che esiste in un contesto globale in cui sembra essere qualcosa di proibito da dichiarare. Meglio quindi chiedere aiuto ad autori e pensatori famosi per trovare le parole per esprimere ciò che sentiamo dentro. Ecco qualche suggerimento che ho selezionato cercando di ere le banalità. Inizio con uno dei miei autori preferiti, Haruki Murakami, che dice: “Esiste anche questo al mondo, la tristezza di non poter piangere a calde lacrime. È una di quelle cose che non si può spiegare a nessuno, e anche se si potesse, nessuno la capirebbe. La tristezza troppo profonda non può prendere la forma delle lacrime”. Se non sei ...