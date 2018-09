FOTO | Marco Carta lo ha fatto ancora | il nuovo look spiazza i fan

Stefano Accorsi travolto dalle polemiche per la FOTO in cui mangia una pizza di notte in piazza San Marco : Dopo la passerella sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Stefano Accorsi si era gustato una pizza a notte fonda in piazza San Marco, con tanto di foto su Twitter del momento. “E alla fine… #pizza delle 02:25. Di notte..” aveva scritto divertito l’attore mentre afferrava un trancio di margherita con indosso lo smoking. Ma, si sa, da qualche anno Venezia è diventata la città dei divieti e così la sua foto ha ...

Mercedes Marco Polo Horizon : il confort di una berlina e la comodità di una casa su ruote [FOTO] : Al Salone del Camper di Parma troviamo tra i protagonisti assoluti il Marco Polo Horizon che racchiude in un unico veicolo tante stupefacenti soluzioni per la vita all’aria aperta Il Mercedes Marco Polo Horizon è l’ultimo membro della famiglia di compatte per il tempo libero di Mercedes Van. Questa versione è la scelta perfetta per chi cerca un mezzo ideale per la città, grazie alle dimensioni compatte e al look ricercato, ma che sappia ...

MotoGp - ospite speciale per Valentino Rossi prima del Gp di Misano : nel box spunta Marco Materazzi [FOTO E VIDEO] : prima dell’inizio del Gp di Misano si è presentato Marco Materazzi nel box di Valentino Rossi, scattando una foto con il Dottore Una visita gradita per Valentino Rossi prima del Gp di Misano, il pilota della Yamaha ha incontrato nel proprio box Marco Materazzi, campione del mondo con la Nazionale italiane nel 2006. Tra i due esiste un rapporto di amicizia, vista anche la passione del pilota pesarese per l’Inter. Materazzi e ...

Anche Stefano De Martino - Marco Borriello e Marco Fantini tra gli ospiti dell’Intimissimi Show (FOTO) : Stefano De Martino, 29 anni, e Marco Borriello, 36, hanno partecipato all’Intimissimi Show che si è tenuto a Milano. I due ex di Belen Rodriguez, insomma, hanno condiviso per una sera lo stesso evento. Marco ha lasciato Ibiza, non più meta solo delle sue vacanze (ora alle Baleari gioca Anche a calcio), e Stefano, in attesa di scoprire qualcosa di più sul suo futuro professionale, si è concesso una serata all’insegna del ...

Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez/ FOTO e video : l'arrivo della sposa con papà Marco : Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez 1° settembre 2018: tutto pronto a Noto per le nozze più attese dell'anno. Ospiti, location, orario, menù, abiti e damigelle.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:56:00 GMT)

MARCO TRAVAGLIO / FOTO - vacanza al bacio a Formentera insieme all'attrice Giorgia Solari : MARCO TRAVAGLIO è stato pizzicato a Formentera insieme all'attrice Giorgia Solari. Negli scatti del settimanale Chi, la coppia si bacia appassionatamente davanti ad alcuni amici...(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:14:00 GMT)

Federica Panicucci stuzzica Marco Bacini in vacanza. Le FOTO : Federica Panicucci scherza con il compagno in vacanza Ultime settimane di vacanza per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 sarà il 10 settembre in onda e tornerà in Italia molto probabilmente all’inizio del prossimo mese per dedicarsi al lavoro. Nel frattempo la conduttrice di Cecina continua il suo relax estivo, pronta per ricaricare le pile in attesa della stagione 2018/19. In questi giorni Federica Panicucci si trova alle ...

Siena con gli occhi di un bambino – Mostra FOTOgrafica di Marco Zamperini : noadsense “Siena con gli occhi di un bambino”: è un punto di vista inedito e originale quello che caratterizza gli scatti della Mostra Fotografica di Marco Zamperini, che dal prossimo 8 settembre al 22 settembre sarà allestita a Siena nello spazio espositivo di via Cecco Angiolieri, 13 (ingresso libero – vernissage sabato 8 settembre ore 18). Zamperini, fotografo senese, regala alla sua città un viaggio emotivo ed emozionale che ...

Carolina Marconi - FOTO bollente su Instagram : seno in primo piano : Selfie bollente per Carolina Marconi che ha regalato ai suoi follower su Instagram un autoscatto in cui si vedono tutte le sue forme. La ex gieffina si trova in vacanza nell'isola di Ponza insieme con ...

Marco Borriello in vacanza circondato da modelle in topless : le FOTO senza veli : Marco Borriello circondato da modelle in topless a Ibiza: i paparazzi immortalano il momento Al di la della sua carriera professionale, Marco Borriello è sicuramente uno dei calciatori più popolari nella movida nazionale e internazionale. In attesa di sapere quali saranno le sue sorti calcistiche, infatti, L’ex di Belen Rodriguez si sta comunque tenendo impegnato […] L'articolo Marco Borriello in vacanza circondato da modelle in ...

Marco Borriello a Ibiza con tre donne (FOTO) : Non c'è estate senza le paparazzate a Marco Borriello. E così, puntualmente, anche quest'anno il calciatore ormai 36enne è stato fotografato in dolce compagnia. In particolare il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da oggi, mercoledì 8 agosto, le immagini della dolce vita che l'ex fidanzato di Belen Rodriguez sta facendo a Ibiza. Attualmente il calciatore è senza ingaggio ma ha fatto sapere che "mi sto tenendo in forma" in ...

Marco Borriello playboy a Ibiza / FOTO : nuotata con amiche in topless in attesa di un nuovo ingaggio : Marco Borriello immortalato dal settimanale Chi alle Baleari insieme a un gruppo di amiche, di cui alcune in topless. Il calciatore si consola in attesa di un nuovo ingaggio(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:50:00 GMT)

Soleil Sorgè è incinta? / La FOTO su Instagram scatena il gossip - la fidanzata di Marco Cartasegna risponde! : Soleil Sorgè è incinta? La fidanzata di Marco Cartasegna, volto di Uomini e Donne, smentisce con ironia il gossip nato da una foto postata su Instagram(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:36:00 GMT)

Michelle Hunziker amarcord : condivide una FOTO di Aurora da ‘paciocchina’ : Madre e figlia, sempre unite. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno un rapporto costruito anche attraversando momenti difficili e strettissimo, che sembra andare persino oltre quello già viscerale che c’è tra genitori e pargoli e che nel 2018 è diventato pure professionale. Prova ne sia che – quando sono lontane – le due non riescono a fare a mano di dedicarsi pensieri via Instagram. La bionda conduttrice svizzera ha ...