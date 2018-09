Forza Horizon 3 | raggiunti oltre 10 milioni di giocatori in tutto il mondo

Forza Horizon 4 : disponibile la demo gratuita per Xbox One e Windows 10 : Il team di Microsoft Studios ha finalmente pubblicato sullo store la demo gratuita di Forza Horizon 4, il nuovo capitolo della nota serie basata sulle corse automobilistiche openworld che, nella fattispecie, sono ambientate nel Regno Unito. Descrizione Le stagioni dinamiche cambiano tutto nel festival automobilistico più grande del mondo. Gareggia in solitaria o fai squadra per esplorare la bellissima e storica Gran Bretagna in un mondo aperto e ...

Alle 21 allacciate le cinture con la diretta di Forza Horizon 4 : Se c'è un genere che fa dormire sonni tranquilli a tutti i possessori di Xbox One quello è sicuramente il genere racing. I giochi di corse possono d'altronde contare su tutto il talento di Playground Games e di Turn 10 Studio, due software house che stanno gestendo Forza con particolare cura, cercando sempre di alzare ulteriormente l'asticella della qualità.La diretta di questa sera è dedicata proprio a un Forza e in particolare a Forza Horizon ...

Forza Horizon 4 è ora in fase Gold. Annunciato il James Bond Car Pack : La demo di Forza Horizon 4 di Playground Games è stata pubblicata sia su Xbox One che su PC Windows 10. Tuttavia, Microsoft ha anche Annunciato tramite Xbox Wire che il gioco è ora in fase Gold, il che significa che lo sviluppo è terminato e le copie stanno iniziando ad essere prodotte per la larga distribuzione.Come riporta Gamingbolt, è stato anche Annunciato che ci sarà un Day One Car Pack contenente veicoli dei film di James Bond classici e ...

La demo di Forza Horizon 4 sarà disponibile oggi : Se siete rimasti stregati dalla presentazione di Forza Horizon 4 all'E3 2018 e non vedete l'ora di provare voi stessi il nuovo racing di Playground Games, vi farà piacere sapere che Microsoft ha annunciato l'arrivo di una demo, che sarà disponibile su Xbox One e PC già nella giornata di oggi 12 settembre.Come riporta DSO Gaming, è lo stesso store Microsoft a indicare che la demo sarà disponibile oggi, anche se mancano ulteriori dettagli sul ...

Dettagli climatici fondamentali su Forza Horizon 4 - ecco in che modo : In uscita su Xbox One e PC, Forza Horizon 4 sarà, a detta di Microsoft, il titolo più grande della serie e soprattutto uno dei racing game più ambiziosi mai creati nell'universo videoludico. Il gioco permetterà agli utenti di immergersi in un contesto di guida da sogno, visitando paesaggi di varia natura in diverse condizioni atmosferiche. La Gran Bretagna sarà ricreata in un universo a dir poco pittoresco, dove il giocatore non dovrà far ...

Forza Horizon 4 : l'evento dedicato ad Halo si mostra in un video : Durante il livestream dedicato a Forza Horizon 4 di ieri è stato annunciato tramite un filmato il nuovo evento dedicato ad Halo che sarà introdotto nel titolo di corse di Microsoft.Come riporta On MSFT, nel video vediamo il nostro Master Chief guidare un Warthog su una spiaggia, contemporaneamente un trasporto Pelican viene inseguito da un gruppo di Banshee delle truppe Covenant. Cortana ci informa che abbiamo poco tempo per raggiungere la zona ...

Forza Horizon 4 : ecco le auto dei brand di Fiat Chrysler Automobiles : Nelle scorse ore abbiamo scoperto che il nuovo videogioco dedicato al mondo delle corse, Forza Horizon 4, sarà disponibile dal 2 ottobre per Xbox e PC Windows. Gli alfisti appassionati di videogame hanno sicuramente gioito alla notizia della presenza di ben 7 vetture ...

Alfa Romeo sarà protagonista del nuovo videogioco Forza Horizon 4 : Tutti i principali marchi del mondo dell'auto saranno presenti nel gioco così come tantissimi modelli che hanno scritto la storia dei motori. Come detto in precedenza, Forza Horizon sarà disponibile ...

Forza Horizon 4 Lista Auto : Forza Horizon 4 avrà tantissime Auto, ecco l’elenco completo. Ecco tutte le macchine che saranno presenti nel gioco Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 Lista Auto Auto e macchine presenti nel gioco Forza Horizon 4 Grandi novità per tutti gli utenti che aspettavano con ansia di mettere le mani su Forza Horizon 4. Playground Games, nel corso delle […]

Forza Horizon 4 Lista Auto : Forza Horizon 4 avrà tantissime Auto, ecco l’elenco completo. Ecco tutte le macchine che saranno presenti nel gioco Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 Lista Auto Auto e macchine presenti nel gioco Forza Horizon 4 Grandi novità per tutti gli utenti che aspettavano con ansia di mettere le mani su Forza Horizon 4. Playground Games, nel corso delle […]

I preordini di Forza Horizon 4? "Ben al di sopra delle aspettative" - per Microsoft : Nonostante l'incredibile ammontare di videogiochi mostrati da Microsoft durante la sua conferenza all'E3 2018, Forza Horizon 4 è stato uno dei titoli più apprezzati dell'intera presentazione.Il quarto capitolo della serie sviluppata da Playground Games sembra voler proseguire sulla strada battuta dal già ottimo Forza Horizon 3, introducendo alcune importanti novità come le stagioni, che rivoluzioneranno il mondo di gioco in maniera sostanziale. ...

Forza Horizon 4 sarà una "vetrina grafica" per Xbox One X : La serie Forza Horizon di Playground Games è diventata immensamente popolare, con ogni nuovo capitolo migliore di quello precedente. Horizon 3 è, senza dubbio, tra i migliori su Xbox One fino ad oggi. Una delle tante, molte cose su cui questi titoli eccellono, proprio come la serie Forza Motorsport, è il comparto grafico e, a quanto pare, il prossimo Forza Horizon 4 non sarà da meno, come già dimostrato dai recenti splendidi screenshot. Il gioco ...

Nuove info Forza Horizon 4 - un’intervista svela nuovi dettagli : Da sempre punto di riferimento per i giochi di guida, Forza Horizon 4 è una delle esclusive Xbox più attese dai giocatori sulla piattaforma Microsoft. Si tratta del prossimo capitolo di una serie che ha ridefinito in qualche modo gli standar dei giochi di corse: basta ricordare il primo Forza Horizon, che ha introdotto il concetto di open-world nella serie. Il gioco è figurato inoltre nella line-up di titoli Microsoft all'evento E3. Durante ...

Forza Horizon 4 torna a mostrarsi in alcune splendide immagini : Playground Games ha rilasciato una nuova serie di screenshot per il prossimo atteso Forza Horizon 4, il nuovo gioco della serie che sarà ambientato nel Regno Unito. Le immagini sembrano, come ci si potrebbe aspettare, veramente splendide e ci mostrano il titolo di giorno e di notte, oltre a vari di tipi di tempo, tra cui il sole e la neve.Tutto ciò, ovviamente, è qualcosa che abbiamo già visto prima, grazie alle precedenti presentazioni del ...