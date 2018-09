Forse che Chiara Ferragni sta spegnendo il suo profilo Instagram?

Qualche chicca che Forse non sapete sui nuovi iPhone Xs - Xs Max e iPhone Xr : Apple ha ufficializzato i nuovi iPhone 2018, Xs, Xs Max e iPhone Xr. Ecco Qualche curiosità che forse non sapete Qualche chicca che forse non sapete sui nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr Apple ha presentato i 3 nuovi iPhone, iPhone Xr il più economico con display LCD da 6.1 pollici, iPhone Xs medio gamma prezzo con display […]

Uomini e Donne - Mara Fasone e quel dettaglio che non sfugge ai fans : Forse non è davvero povera : Con l'avvio del Trono classico si è aperta ufficialmente la stagione 2018/2019 di Uomini e Donne . Nella puntata odierna di giovedì 13 settembre, sono stati presentati in televisione i troni dei ...

Blackout game - cos'è il 'gioco dello svenimento' che Forse ha ucciso il 14enne Igor Maj : I casi di cronaca sono numerosi e riguardano soprattutto adolescenti. Basta digitare la parola 'Blackout' sul web per rendersi conto che si tratta di una pratica molto diffusa tra i giovanissimi. ...

Previsioni Meteo - violente tempeste in arrivo sul Regno Unito : piogge intense - forti venti e Forse anche la prima neve : Per tutta la prossima settimana, diverse tempeste si muoveranno nel Nord Atlantico e a nord della Scozia, portando rovesci sulle parti settentrionali del Regno Unito prima di spostarsi verso la Norvegia. Queste tempeste potranno portare anche venti di oltre 50 km/h sulle aree più elevate e sulle spiagge esposte a est. Un cambiamento verso sistemi più potenti potrebbe essere in arrivo. “La corrente a getto dovrebbe diventare più instabile la ...

Francesco Monte - in Forse la sua partecipazione al Grande Fratello Vip : ecco perché : Lo chiamano “il fantasma di tutti i reality”. Già: Francesco Monte da ormai un anno diventa (a suo discapito) il protagonista dei reality di mezza tv… pur non essendoci. Tutto è cominciato nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quando è stato evocato (e tradito in diretta) dall’ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Poi è stato assoldato da L’Isola dei Famosi, ma la sua esperienza è durata quanto un gatto in tangenziale a causa del ...

Plutone - la tormentata storia del corpo celeste che Forse tornerà a essere un pianeta : Monti, pianure, crateri, altopiani e deserti di azoto ghiacciato. Così poco più di un anno fa avevamo potuto vedere le immagini, realizzate a partire dai dati raccolti dalla sonda New Horizons, di Plutone. Un corpo celeste dalla storia tormentatissima. Declassato a pianeta nano nel 2006, il pianeta – come riporta l’Ansa – non si rassegna ed è di nuovo in campo per tornare ad avere lo status di pianeta. A sostenerlo è la ricerca ...

Psg - Tuchel e il dilemma portiere : "Areola in pole. Forse..." : Thomas Tuchel, allenatore del Psg. Afp È una scelta dal sapore di dilemma, quella del titolare tra i pali del Psg. E il tecnico parigino, Thomas Tuchel, sembra soprattutto intenzionato a continuare su ...

La vita di Chiara Ferragni diventa un documentario che - Forse - vedremo su Netflix : Proseguiranno, poi, in giro per il mondo. Chiara Ferragni avrà al seguito una vera e propria troupe che la seguirà nei suoi , numerosi, lo sappiamo bene, viaggi, così da raccontare i momenti salienti ...

Il più grande miglioramento di iPhone XS? Forse il Face ID 2 - ecco perché : Il più grande miglioramento di iPhone XS? Le idee a riguardo sono tante, ma una ci ha convinti particolarmente: cosa ne direste di un Face ID 2 in grado di rendersi più accurato e veloce nell'esperienza di utilizzo quotidiana? La pensa esattamente come noi Scott Stein di 'cnet.com', evidenziando l'imprecisione della tecnologia attuale, quella che Apple ha introdotto con il primo iPhone X, ed allo stesso tempo la rivoluzione da essa ...

Orgasmo - sono mesi (o anni) che non lo raggiungi? Forse fai questo errore grave : Bello, il sesso. Bellissimo. E bello l’Orgasmo. Sì, è vero. Ma la verità è che non tutte le donne lo raggiungono facilmente mentre ci sono donne che non lo raggiungono proprio. E, per questo, soffrono. Ma quali sono i motivi per cui non si raggiunge l’Orgasmo? Le ragioni che possono ostacolare il piacere sono numerose, alcune di tipo psicologico, altre legate al consumo di farmaci o a fattori fisici. Lo stress, per esempio, è il nemico ...

20 cose che Forse non sapete su Google che oggi compie 20 anni : Vent'anni di Google. Il 4 settembre 1998, Larry Page e Sergey Brin fondano Google Inc. È il compleanno della società. Anche se già un anno prima (nel settembre 1997) era stato depositato il dominio “Google.com”. Cioè l'indirizzo del motore di ricerca. Ecco la sua storia in venti passi. Chi sono i fondatori Larry Page e Sergey Brin si incontrano per la prima volta a Stanford nel 1995. Sono ...

Samsung conferma che il suo dispositivo pieghevole arriverà quest’anno - Forse prima di quanto ci aspettiamo : DJ Koh, CEO della divisione mobile di Samsung, ha dichiarato durante un'intervista che il loro smartphone pieghevole arriverà quest'anno. L'articolo Samsung conferma che il suo dispositivo pieghevole arriverà quest’anno, forse prima di quanto ci aspettiamo proviene da TuttoAndroid.

Possibile scheda tecnica di LG V40 ThinQ : Forse in presentazione a novembre : Si fa avanti anche LG V40 ThinQ, il prossimo innovativo prodotto del brand coreano, che dovrebbe riuscire a pungere anche i top di gamma più affermati (almeno sulla carta, visto che poi tutto potrebbe succedere). Il dispositivo si contraddistinguerà per ben 5 fotocamere, tre sul retro e due sul fronte. Posteriormente, ritroveremo un sensore da 12MP con pixel da 1.4µm ed apertura f/1.5, uno da 16MP con pixel da 1.0µm ed apertura f/1.9 ed un altro ...