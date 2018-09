FINANZA La balla sul deficit e il debito dell' Italia

ilsussidiario

: RT @MarcoTastardi: “Se il Governo nazionalizza la concessione di #Atlantia gli investitori scapperanno”. E' l'ennesima balla dei 'giornalon… - FPuggini : RT @MarcoTastardi: “Se il Governo nazionalizza la concessione di #Atlantia gli investitori scapperanno”. E' l'ennesima balla dei 'giornalon… - Stefjazz2 : RT @MarcoTastardi: “Se il Governo nazionalizza la concessione di #Atlantia gli investitori scapperanno”. E' l'ennesima balla dei 'giornalon… - marino29b : RT @MarcoTastardi: “Se il Governo nazionalizza la concessione di #Atlantia gli investitori scapperanno”. E' l'ennesima balla dei 'giornalon… -

(Di sabato 15 settembre 2018) Se anche l'rispettasse i vincoli europei, questo non basterebbe a metterla al sicuro e a far scendere lo spread. PAOLO ANNONI spiega per quali ragioni(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:03:00 GMT)SCENARIO/ Né Draghi, né l'Ue: l'è già condannata all'austerity, di S. LucianoREVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ L'ultimasulla fuga degli investitori stranieri, di P. Annoni