ilfattoquotidiano

: Fedez si racconta a Maurizio Costanzo: “Sono diventato ciò che ho sempre odiato. Chiara? È la mia medicina”… - Cascavel47 : Fedez si racconta a Maurizio Costanzo: “Sono diventato ciò che ho sempre odiato. Chiara? È la mia medicina”… - Noovyis : Un nuovo post (Fedez si racconta a Maurizio Costanzo: “Sono diventato ciò che ho sempre odiato. Chiara? È la mia me… - Puglia_Startup : Il founder della piattaforma sulla quale Fedez ha investito, insieme ad altri imprenditori, 1,3 milioni racconta un… -

(Di sabato 15 settembre 2018)ciò che ho”. A due settimane dalle nozze,si lascia andare in un’intervista esclusiva ache andrà in onda lunedì 17 alle 23.30 su Canale 5. Il rapper ha confidato come la sua vita sia cambiata in questi mesi, prima con la nascita del piccolo Leone e poi con il matrimonio con l’influencerFerragni, ma non solo. C’è spazio anche per i sentimenti, gli affetti familiari e il successo che, inevitabilmente, lo ha toccato rendendolo “una contraddizione vivente”. “Sonociò che volevo essere e anche ciò che non avrei mai voluto essere, un po’ in mezzo tra quello che hoe quello che avrei voluto essere”, ha spiegato sollecitato dal presentatore. “Non c’è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia, c’èstata un’urgenza espressiva e la ...