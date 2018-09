Benji e Fede. Colpo di scena : Federico Rossi ha chiesto a Paola Di Benedetto di sposarlo : Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede si sposano: il gossip Colpo di scena nella love story tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Secondo quanto riporta il settimanale Spy, il cantante del duo Benji e Fede avrebbe già chiesto a Madre Natura di sposarlo. L’artista sarebbe innamorato pazzo della modella vicentina e vorrebbe consacrare questa unione con un matrimonio. Certo, i due si conoscono da poco ma quando si incontra ...

L'estate sta finendo ma la storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, a dir poco chiacchierata tra i fan del cantante, prosegue a gonfie vele.A dimostrarlo sui social i due diretti interessati, con un video Instagram in cui Federico balla insieme a Paola sulle note di una sua canzone, Moscow Mule.

Clarissa e Federico presto sposi : la coppia convolerà a nozze la prossima estate : Clarissa Marchese e Federico Gregucci, da Uomini e Donne all'altare L'ex tronista Clarissa Marchese, nelle sue storie Instagram, risponde ad alcune domande e racconta i progetti per il futuro. Il primo quesito al quale deve rispondere riguarda il matrimonio con Federico Gregucci. L'amore tra i due, nato tra le esterne e lo studio Mediaset di Uomini […]

Federico Rossi e Paola Di Benedetto/ La polemica sui social - l'ex isolana : "Sono stanca di leggere idiozie" : La storia d'amore tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto non va giù ai fan: ecco i commenti più avvelenati delle ultime ore e le risposte dei due protagonisti

BENJI E FEDE/ Federico Rossi e Paola Di Benedetto in vacanza : amore a gonfie vele! Foto (Battiti Live 2018) : BENJI e FEDE, il pubblico continua ad adorare il duo che torna sul palcoscenico. Chi pensava di vedere un lento declino finita la sorpresa della novità si sbagliava. (Battiti Live)

Paola Di Benedetto e Federico Rossi non si nascondono più - la coppia in love a Santorini [VIDEO] : Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno iniziato una frequentazione che pare andare a gonfie vele: l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi insieme al cantante a Santorini Tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è scoppiato l'amore. Dopo le voci di gossip che nei mesi scorsi si sono rincorse e che li volevano insieme, la coppia conferma la frequentazione sui social. Tra video e scatti reciproci, i due si immortalano insieme a ...

