: Dov'è Fan Bingbing? Il mistero della superstar cinese sparita nel nulla ? - RaiNews : Dov'è Fan Bingbing? Il mistero della superstar cinese sparita nel nulla ? - SkyTG24 : #Cina, l'attrice Fan Bingbing è sparita da giugno - FQMagazineit : Fan Bingbing, scomparsa la star cinese: a giugno l’ultima apparizione pubblica -

(Di sabato 15 settembre 2018) Una stella di Hollywoodin un buco nero: sono due mesi ormai che si sono perse le tracce dell’attriceFan. Protagonista di blockbuster globali hollywoodian come X-men e Iron men, cantante e modella in Cina, testimonial Cartier e Vuitton,è stata, secondo la rivista Forbes, nel 2015 la quinta attrice più pagata al mondo. La sua ultimarisale a, quando ha fatto visita a un ospedale per bambini cardiopatici in Tibet. Il prossimo 26 ottobre è in programma l’uscita del film Air Strike, di cui lei è parte del cast assieme a Bruce Willis, Ye Liu e Adrien Brody. Il film uscirà in simultanea in Cina e negli Stati Uniti. Dalla ricostruzione del New York Times, sembra che dietro la sparizione dell’attrice ci siano motivi fiscali. Lo scorso maggio un celebre presentatore televisivo e bloggerCui Yongyuan ...