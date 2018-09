F1 Singapore | Verstappen | «La mia migliore qualifica»

F1 – Gp Singapore - Verstappen sorpreso da sé stesso : “la miglior qualifica della mia carriera” : Max Verstappen ha conquistato il secondo posto in griglia di partenza in vista del Gp Singapore di domani, superate le due Ferrari Lo stato d’animo di Max Verstappen in quel di Singapore, sembra esser su un’altalena impazzita. Il pilota della Red Bull, ha parlato a caldo dopo le qualifiche del Gp: “un secondo posto totalmente inatteso. Dopo le prove libere 3 tremavo dalla rabbia, ora tremo dalla felicità. Dopo le prove ...

Singapore : pole surreale di Hamilton - poi Verstappen e Vettel : C’è ancora chi sostiene che Singapore non sia una pista da Mercedes, ma evidentemente non hanno avvisato Lewis Hamilton che ha conquistato la quarta pole a Marina Bay e la 79° in carriera, al termine di un giro (uno solo, non ha concluso il secondo per via di traffico e un errore) che definire impeccabile […] L'articolo Singapore: pole surreale di Hamilton, poi Verstappen e Vettel sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 – Hamilton davanti a tutti - Verstappen ‘frena’ Vettel : la griglia di partenza del GP di Singapore : Lewis Hamilton in prima fila insieme a Verstappen, Vettel in seconda con l’altra Mercedes, quella di Bottas: la griglia di partenza del GP di Singapore Qualifiche del GP di Singapore amare per la Ferrari. Lewis Hamilton sfreccia più veloce di chiunque altro sulla pista del Singapore Street Circuit, andandosi a prendere la poleposition e la conseguente prima posizione in griglia. Dietro di lui addirittura Max Verstappen, autore di una ...

F1 – Hamilton euforico - Verstappen ci crede - delusione Vettel : le parole dei protagonisti dopo le qualifiche di Singapore : Hamilton si prende la poleposition, Verstappen soddisfatto del secondo posto, delusione per Vettel, solo terzo: le dichiarazioni dei piloti alla conclusione della qualifiche del GP di Singapore dopo la vittoria nel GP d’Italia, Hamilton continua a dettare il ritmo anche sul circuito del GP di Singapore. Il pilota britannico chiude al primo posto le qualifiche di giornata, prendendosi la poleposition davanti ad un ottimo Verstappen e ...

F1 - GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton centra un pole stellare nella notte di Marina Bay - secondo Verstappen - terzo Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) centra una fantastica pole position del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno grazie ad un incredibile 1:36.015 (Hypersoft) fatto segnare nel primo tentativo della Q3. Il campione del mondo in carica piazza la zampata al momento giusto, completando tre settori eccezionali e domani, per la 79esima volta, scatterà davanti a tutti. Al suo fianco non ci sarà il suo rivale numero uno, Sebastian Vettel, bensì Max ...

F1 Singapore - Libere 1 : Ricciardo e Verstappen davanti - Vettel 3° : Singapore - Nella prima sessione di prove Libere sul tracciato cittadino di Marina Bay rivincita per Daniel Ricciardo. L'australiano ha fatto segnare il miglior tempo in 1'39'711 davanti al compagno ...

F1 - GP Singapore 2018 : doppietta Red Bull nella FP1 - con Ricciardo davanti a Verstappen - ma Vettel è in scia : Daniel Ricciardo (Red Bull) esce da un lungo periodo opaco e fa segnare il miglior tempo nel corso della prima sessione del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. L’australiano è sceso fino ad un ottimo 1:39.711 (con gomma HyperSoft), precedendo di 201 millesimi il compagno di scuderia Max Verstappen e di 286 Sebastian Vettel (Ferrari) a parità di mescola. Il tedesco, comunque, non ha chiuso un ulteriore tentativo che lo avrebbe ...

F1 – Singapore come Monaco? Red Bull ottimista : le parole di Ricciardo e Verstappen : Le sensazioni dei piloti Red Bull alla vigilia del Gp di Singapore: le parole di Ricciardo e Verstappen Tutto pronto a Singapore per un nuovo weekend di gara: la F1 torna protagonista dopo una settimana di pausa per una nuova appassionante sfida. Vettel cercherà di accorciare le distanze da Hamilton, mentre Raikkonen correrà con qualche motivazione in più, cercando di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dopo l’addio alla ...