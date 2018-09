F1 Singapore | Libere 3 | Vettel vola e Raikkonen insegue

F1 Gp di Singapore 2018 - le Ferrari in testa nelle ultime libere. Risultati e tempi : Vettel primo e Raikkonen secondo nella sessione 3 delle libere. Dietro le Rosse ci sono le Mercedes e le Red Bull

F1 - GP Singapore 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel al comando - doppietta Ferrari : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha stampato un notevole 1:38.504 rifilando oltre tre decimi di distacco al compagno di squadra Kimi Raikkonen mentre le Mercedes di Lewis Hamilton e Valteri Bottas si trovano a oltre mezzo secondo. GP Singapore 2018, prove libere 3: classifica DEI TEMPI Pos. N. Pilota Team Tempo 1 05 S. ...

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Risposta indemoniata delle Ferrari nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Le Rosse tirano fuori la grinta nel turno del mattino che precede le qualifiche in programma alle ore 15.00 e fanno capire di poter davvero fare la differenza quando si assegnerà la pole position. Doppietta del Cavallino Rampante con Sebastian Vettel davanti a tutti: il tedesco ha stampato un notevole 1:38.054 su gomma hypersoft, volando tra ...

Formula 1 - GP Singapore : l'analisi tecnica delle prove libere del venerdì : Errore che è costato al quattro volte campione del mondo di non poter provare il compound viola in condizione di gara. Se analizziamo i singoli intertempi, la differenza Raikkonen la fa ...

Singapore : il punto Ferrari sulle libere del venerdì : Dopo il 3° e 4° tempo nelle prime libere del GP di Singapore registrati dai piloti Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, nei secondi 90 minuti il finlandese ha fatto il miglior tempo, 1.38.699, con il tedesco che ha fermato il cronometro sull’1.40.633, in 9° posizione, dopo aver dovuto interrompere i run per un contatto […] L'articolo Singapore: il punto Ferrari sulle libere del venerdì sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

F1 Singapore - Vettel a muro nelle prove libere 2 : Sebastian Vettel , come ogni anno, saluta il muro della curva 21 nelle prove libere pomeridiane del venerdì del Gran Premio di Singapore 2018. Il pilota tedesco è andato larghissimo appoggiandosi con ...

Ferrari a due velocità nelle prove libere a Singapore : Raikkonen 1° - Vettel sbatte : Il programma, dirette su Sky sport F1,: sabato 15 ore 12 prove libere, ore 15 qualifiche; domenica 16 ore 14,10 prove libere.