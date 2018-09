F1 Singapore | Hamilton è un marziano | «Ho il cuore in gola»

Gp Singapore : pole Hamilton - terzo tempo per Vettel : Lewis Hamilton su Merceds ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Formula 1 a Singapore. Il campione del mondo partirà davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Sebastian Vettel ha conquistato il 3° posto sulla griglia di partenza con il tempo di 1'36''628, mentre Kimi Raikkonen domani partirà dalla 5° ...

Hamilton Singapore 2018 e Senna Montecarlo 1988 : 30 anni in un giro : “Nella mia vita penso di non avere mai fatto un giro perfetto”. Sono parole di Stirling Moss. Inglese, proprio come Lewis Hamilton, protagonista delle righe che seguono. Moss diceva così perché ovviamente doveva trovare poi nuovi stimoli per spingersi sempre più verso il limite e non accontentarsi. “My heart is racing. My lap was just […] L'articolo Hamilton Singapore 2018 e Senna Montecarlo 1988: 30 anni in un giro sembra essere il primo ...

F1 - analisi qualifiche GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton trascina la Mercedes - la Red Bull attende la gara - la Ferrari prova a non mollare : L’1:36.015 fatto segnare nella Q3 da Lewis Hamilton non sarà il suo miglior giro di sempre, ma non ci va molto lontano. Il campione del mondo in carica ha centrato una pole position che ha letteralmente dell’incredibile, dopo un fine settimana che lo aveva sempre visto rincorrere Ferrari e Red Bull. Oggi, invece, ancora una volta, la 79esima in carriera, ha conquistato la partenza al palo, ma con una prestazione ai limiti del ...

F1 - GP Singapore – Hamilton sfiora la perfezione : “quelle curve non si possono fare meglio di come ho fatto io” : Hamilton si prende la poleposition del GP di Singapore con una sessione di qualifiche a dir poco perfetta: il pilota Mercedes non sbaglia di una virgola Sessione di qualifiche a dir poco perfetta quella corsa da Lewis Hamilton nel GP di Singapore. Il pilota della Mercedes ha chiuso in prima posizione, con un tempo di 1.36:015: davanti a Verstappen e Vettel. In conferenza stampa Hamilton non ha nascosto un po’ di nervosismo per le ...

Singapore : pole surreale di Hamilton - poi Verstappen e Vettel : C’è ancora chi sostiene che Singapore non sia una pista da Mercedes, ma evidentemente non hanno avvisato Lewis Hamilton che ha conquistato la quarta pole a Marina Bay e la 79° in carriera, al termine di un giro (uno solo, non ha concluso il secondo per via di traffico e un errore) che definire impeccabile […] L'articolo Singapore: pole surreale di Hamilton, poi Verstappen e Vettel sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 – Hamilton euforico - Verstappen ci crede - delusione Vettel : le parole dei protagonisti dopo le qualifiche di Singapore : Hamilton si prende la poleposition, Verstappen soddisfatto del secondo posto, delusione per Vettel, solo terzo: le dichiarazioni dei piloti alla conclusione della qualifiche del GP di Singapore dopo la vittoria nel GP d’Italia, Hamilton continua a dettare il ritmo anche sul circuito del GP di Singapore. Il pilota britannico chiude al primo posto le qualifiche di giornata, prendendosi la poleposition davanti ad un ottimo Verstappen e ...

