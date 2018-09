F1 Singapore | Ferrari | Vettel | «Domani sarà difficile»

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Volevo la pole position - qualifiche pasticciate. La Ferrari per la gara è buona” : Sebastian Vettel ha faticato nelle qualifiche del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1 che culminerà con la gara in programma domani sul circuito cittadino di Marina Bay. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre a una deludente terza posizione, il tedesco sarà così costretto a scattare dalla seconda posizione alle spalle del suo rivale Lewis Hamilton che ha conquistato una magnifica pole position e di Max Verstappen. Domani ...

F1 – Si chiudono le qualifiche del GP di Singapore : Hamilton imprendibile - delusione Ferrari [TEMPI] : Lewis Hamilton si prende la poleposition nel GP di Singapore: il pilota Mercedes chiude le qualifiche davanti a Verstappen e Vettel Dopo la mancata festa rossa a Misano, con la Mercedes di Hamilton a spegnere ‘l’inferno rosso’ del GP d’Italia e la Ferrari di Vettel solo 4ª, il Mondiale di F1 si sposta a Singapore. Sabato di grande velocità sul tracciato del Singapore Street Circuit, con le prove libere della ...

Formula 1 Singapore - la griglia di partenza : Ferrari in crisi : 1/11 LaPresse ...

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Il quattro volte Campione del Mondo ha prontamente riscattato l'errore commesso ieri durante la FP2 quando era andato a sbattere a metà sessione danneggiando la propria vettura: oggi la monoposto era ...

F1 Gp di Singapore 2018 - le Ferrari in testa nelle ultime libere. Risultati e tempi : Vettel primo e Raikkonen secondo nella sessione 3 delle libere. Dietro le Rosse ci sono le Mercedes e le Red Bull

F1 - GP Singapore 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel al comando - doppietta Ferrari : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha stampato un notevole 1:38.504 rifilando oltre tre decimi di distacco al compagno di squadra Kimi Raikkonen mentre le Mercedes di Lewis Hamilton e Valteri Bottas si trovano a oltre mezzo secondo. GP Singapore 2018, prove libere 3: classifica DEI TEMPI Pos. N. Pilota Team Tempo 1 05 S. ...

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Risposta indemoniata delle Ferrari nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Le Rosse tirano fuori la grinta nel turno del mattino che precede le qualifiche in programma alle ore 15.00 e fanno capire di poter davvero fare la differenza quando si assegnerà la pole position. Doppietta del Cavallino Rampante con Sebastian Vettel davanti a tutti: il tedesco ha stampato un notevole 1:38.054 su gomma hypersoft, volando tra ...

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : prove libere 3. La Ferrari prova l'assetto da qualifica : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ...

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : prove libere 3. La Ferrari prova l’assetto da qualifica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Nello splendido scenario del circuito cittadino di Marina Bay, illuminato dalle luci artificiali, i team affineranno gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche e con un’ora a disposizione cercheranno di trovare le risposte sulla miglior messa a punto possibile. La Ferrari punta ad essere un riferimento ...

Singapore : il punto Ferrari sulle libere del venerdì : Dopo il 3° e 4° tempo nelle prime libere del GP di Singapore registrati dai piloti Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, nei secondi 90 minuti il finlandese ha fatto il miglior tempo, 1.38.699, con il tedesco che ha fermato il cronometro sull’1.40.633, in 9° posizione, dopo aver dovuto interrompere i run per un contatto […] L'articolo Singapore: il punto Ferrari sulle libere del venerdì sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Ferrari a due velocità nelle prove libere a Singapore : Raikkonen 1° - Vettel sbatte : Il programma, dirette su Sky sport F1,: sabato 15 ore 12 prove libere, ore 15 qualifiche; domenica 16 ore 14,10 prove libere.

F1 - Ferrari impegnata nelle libere di Singapore : il team radio di Arrivabene però è rivolto a… Marchionne : Nel corso della prima sessione di prove libere del Gp di Singapore, il team principal ha chiesto ai suoi piloti di rivolgere un messaggio al compianto Marchionne Giornata particolare oggi per la Ferrari e per l’intero gruppo FCA, i cui vertici si sono ritrovato al Duomo di Torino per ricordare Sergio Marchionne, scomparso quasi due mesi fa dopo una terribile malattia. Per commemorare il proprio ex presidente, Maurizio Arrivabene ha ...

Formula 1 - GP Singapore. Arrivabene : 'Leclerc scelta per il futuro Ferrari. Schumi Jr - porte sempre aperte' : ... , per poi affrontare altri argomenti come gli ordini di scuderia , Sebastian Vettel , "Se i risultati non arrivano è colpa mia" e Mick Schumacher , figlio del 7 volte campione del mondo e che ...

F1 Singapore - Libere 2 : Ferrari prima con Raikkonen - Vettel 9° : Singapore - Nelle Libere 2 a sorridere è Kimi Raikkonen che realizza il miglior tempo con 1'38"699. Delusione per Sebastian Vettel che si è dovuto fermare dopo 45 minuti a causa di un impatto con un ...