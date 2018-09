F1 | Maurizio Arrivabene | “Leclerc è uno dei migliori talenti | l’ho scelto per il futuro e

oasport

(Di sabato 15 settembre 2018) Il Team Principal della Ferrariha spiegato la scelta di ingaggiare Charles Leclerc per la prossima stagione, con il conseguente addio di Kimi Raikkonen. Il monegasco è ovviamente un colpo in prospettiva. Infatti stiamo parlando di un ragazzo di soli 20 anni, che avrà modo di crescere ancora molto e poi potrà diventare grande protagonista nelle prossime stagioni. Una decisione presa in prima persona da, come dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Quando prendi una decisione del genere non lo fai pensando al presente e ai valori attuali. È una scelta per il lungo periodo. È una decisione che abbiamo perso e comunicato con tutto il rispetto a Kimi, come pilota e come uomo. Una scelta che mi sembra chiara, che ho fatto io, non Homer Simpson o chissà chi. E che sono convinto sia giusta per noi e anche per Kimi. L’errore più grande adesso sarebbe quello di ...