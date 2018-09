F1 – L’analisi di Raikkonen post qualifiche | “problema alle gomme Mercedes e Red Bull?

sportfair

(Di sabato 15 settembre 2018) Kimianalizza lucidamente la prova, tutt’altro che convincente, eseguita nelledel GP di Singapore: un piccolo problemaper il ferrarista Solo un quintoo per Kiminelledel GP di Singapore. Non di certo il risultato ideale per il Ferrarista che partirà dalla terza fila, di fianco a Ricciardo e dietro Valterri Bottas. Al termine delleha commentato così la sua prestazione odierna: “non credo di aver trovato molto traffico nel giro veloce, sicuramente nel giro di uscita un po’ di più, ma è stato più complicato far funzionare le. Per tutto il weekend è stato tutto lineare, adesso c’è stata qualche differenza, è stata una sorpresa per noi. Non mi hanno sorpresoe Red. Ci aspettiamo sempre di essere vicini. In circuiti come questo se riesci ad azzeccare tutto puoi ...