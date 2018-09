F1 – Hamilton davanti a tutti | Verstappen ‘frena’ Vettel | la griglia di partenza del GP

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Il quattro volte Campione del Mondo ha prontamente riscattato l'errore commesso ieri durante la FP2 quando era andato a sbattere a metà sessione danneggiando la propria vettura: oggi la monoposto era ...

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Risposta indemoniata delle Ferrari nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Le Rosse tirano fuori la grinta nel turno del mattino che precede le qualifiche in programma alle ore 15.00 e fanno capire di poter davvero fare la differenza quando si assegnerà la pole position. Doppietta del Cavallino Rampante con Sebastian Vettel davanti a tutti: il tedesco ha stampato un notevole 1:38.054 su gomma hypersoft, volando tra ...

F1 - GP Singapore 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Kimi Raikkonen in testa davanti a Hamilton - Vettel attardato : Kimi Raikkonen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La seconda sessione di 90 minuti, corsa in notturna come accadrà domenica in gara, ha visto il primato del finlandese della Ferrari che con la ultrasoft ha siglato un interessante 1:38.699, precedendo Lewis Hamilton di undici millesimi a parità di gomma. Decisamente più attardate le Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo che ...

F1 – Terminate le FP2 a Singapore : Raikkonen sfreccia davanti ad Hamilton - problemi per Vettel : Il pilota finlandese termina la seconda sessione davanti a tutti, precedendo di undici millesimi Lewis Hamilton. Nono Vettel, costretto a chiudere anzitempo le FP2 per un piccolo incidente E’ la Ferrari a comandare la seconda sessione di prove libere sul circuito di Singapore, Kimi Raikkonen fa segnare il miglior tempo fermando il cronometro sull’1:38.699. Photo4/LaPresse Un ottimo riferimento per la scuderia di Maranello, ...

Formula 1 - a Monza vince Hamilton davanti a Raikkonen : La Mercedes continua a dettar legge a Monza. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Italia davanti a Kimi Raikkonen e Max Verstappen. Per il britannico si tratta del quinto successo nel 'Tempio ...

Formula 1 Libere3 Monza - Vettel davanti - ma Hamilton è incollato : Il duello Vettel-Hamilton si rinnova pure nelle Libere3. Pioggia in mattinata, ma pista asciutta: sotto il sole, ma con nuvoloni neri che potrebbero anche scaricare il loro contenuto in qualifica, il ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Hamilton vicino - 3° Raikkonen : Le prove libere 3 del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno, disputate in condizioni d’asciutto nonostante la pioggia mattutina a Monza, sorridono a Sebastian Vettel (1’20″509) sulla Ferrari a precedere Lewis Hamilton (1’20″590) e Kimi Raikkonen (1’20″682) sull’altra SF71H. Quarto crono per l’altro alfiere delle Frecce d’Argento Valtteri Bottas (a ...

