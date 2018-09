F1 | GP Singapore – Ricciardo perde un secondo e il sorriso dopo il Q3 | “non so spiegarmi

sportfair

: ?? #Hamilton che rischio ?? 14° alla fine del Q1 ? A 2 decimi dall’esclusione al Q2 ?? Davanti a tutti c'è Daniel… - SkySportF1 : ?? #Hamilton che rischio ?? 14° alla fine del Q1 ? A 2 decimi dall’esclusione al Q2 ?? Davanti a tutti c'è Daniel… - infoitsport : F1, GP Singapore 2018: Ricciardo escluso e le altre news - nocciolone : -

(Di sabato 15 settembre 2018) Danieldelusoil risultato ottenuto nelle qualifiche del GP di: l’australiano chiude sesto, una posizione che lo costringerà a dover rincorre i piloti di testa Tanta delusione sul volto di Danielche fa fatica a sorridereil 6° posto ottenuto nelle qualifiche dl GP di. L’australiano era partito bene, ma durante il Q3 qualcosa è andato storto. Ai microfoni di Sky Sport, il pilota Red Bull ha analizzato così il risultato delle qualifiche: “non so cosa sia successo nel Q3. Abbiamo cambiato la macchinale prove libere della mattina. Il primo giro in qualifica è stato buono, molto buono. Nel Q2 così così, nel Q3 ho perso undagli altri, ma non so il motivo. Per adesso è frustrante, perchè ero lì e ho perso un, ma non so perchè. La qualifica è troppo importante qua, se gli altri fanno due stop e noi ...