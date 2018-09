F1 Gp Singapore 2018 | strepitosa pole di Hamilton a Marina Bay | orari tv su Sky e TV8

F1 - GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton centra un pole stellare nella notte di Marina Bay - secondo Verstappen - terzo Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) centra una fantastica pole position del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno grazie ad un incredibile 1:36.015 (Hypersoft) fatto segnare nel primo tentativo della Q3. Il campione del mondo in carica piazza la zampata al momento giusto, completando tre settori eccezionali e domani, per la 79esima volta, scatterà davanti a tutti. Al suo fianco non ci sarà il suo rivale numero uno, Sebastian Vettel, bensì Max ...

F1 - GP Singapore 2018 : domani la gara. Programma - orari e tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Differita tv su TV8 dalle ore 20.00. FOTOCATTAGNI

F1 - GP Singapore 2018 : domani la gara. Programma - orari e tv : Domenica 15 settembre si disputerà il GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. A Marina Bay andrà in scena una gara vibrante e emozionante, determinante per le sorti dell’intero campionato: Lewis Hamilton si presenta con 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel e cerca il colpo del ko ma il tedesco della Ferrari vuole reagire e va a caccia del colpaccio tra le vie strette di questo circuito cittadino. Il britannico della Mercedes ...

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Il quattro volte Campione del Mondo ha prontamente riscattato l'errore commesso ieri durante la FP2 quando era andato a sbattere a metà sessione danneggiando la propria vettura: oggi la monoposto era ...

F1 Gp di Singapore 2018 - il circuito cittadino tra il giorno e la notte : Al Marina Bay Street Circuit è il finlandese Kimi Raikkonen ha dominare la prima giornata di prove libere al Gran Premio di Singapore 2018. Iceman lancia così un segnale dopo l'ufficialità del suo ...

F1 - GP Singapore 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel al comando - doppietta Ferrari : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha stampato un notevole 1:38.504 rifilando oltre tre decimi di distacco al compagno di squadra Kimi Raikkonen mentre le Mercedes di Lewis Hamilton e Valteri Bottas si trovano a oltre mezzo secondo. GP Singapore 2018, prove libere 3: classifica DEI TEMPI Pos. N. Pilota Team Tempo 1 05 S. ...