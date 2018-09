F1 - GP Singapore 2018 : qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv : Oggi sabato 15 settembre si disputano le qualifiche del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Sul tracciato di Marina Bay, tra le anguste vie e i muretti di un circuito cittadino, si assegnerà la fondamentale pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. -- Le qualifiche del GP di Singapore saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go. DIRETTA LIVE scritta su OASport: ...

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “Le cose sono filate lisce - è solo venerdì. Ho provato due fondi diversi” : Kimi Raikkonen ha fatto segnare il miglior tempo delle prove libere 2 con un 1:38.699, che gli ha permesso di precedere Lewis Hamilton di appena 11 millesimi. Il finlandese della Ferrari, il quale correrà in Sauber nelle prossime due stagioni, è stato il più rapido nella simulazione del giro secco da qualifica, mentre nella simulazione di passo gara è parso leggermente più lento rispetto alle Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Per il finlandese ...

F1 - analisi prove libere GP Singapore 2018 : Ferrari a due facce - Mercedes sospinta da Hamilton - Red Bull eccellente sul passo gara : Dopo le emozioni di Monza, il Mondiale di Formula Uno è sbarcato a Marina Bay, per i primi due turni di prove libere del Gran Premio di Singapore. Tre ore che ci hanno detto, e non detto, diverse cose. In primo luogo si può notare come tra Ferrari e Mercedes si sia inserita nuovamente anche la Red Bull, mentre per un motivo o per un altro tutti e tre i top team hanno voluto nascondersi nel corso della giornata. Iniziamo dalla Ferrari che, con ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Impatto forte contro il muro - ho belle sensazioni in macchina” : Sebastian Vettel ha chiuso le prove libere 2 del GP di Singapore 2018 con il nono tempo, a causa di un errore commesso nel giro di simulazione qualifica in cui ha toccato lateralmente il muro con forza, danneggiando leggermente la vettura e rientrando ai box. Il tedesco aveva comunque fatto vedere nei primi due settori di essere sui tempi del compagno di squadra Kimi Raikkonen, il quale ha preceduto Hamilton in classifica di 11 millesimi. Vettel ...

F1 - GP Singapore 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Kimi Raikkonen in testa davanti a Hamilton - Vettel attardato : Kimi Raikkonen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La seconda sessione di 90 minuti, corsa in notturna come accadrà domenica in gara, ha visto il primato del finlandese della Ferrari che con la ultrasoft ha siglato un interessante 1:38.699, precedendo Lewis Hamilton di undici millesimi a parità di gomma. Decisamente più attardate le Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo che ...

F1 - GP Singapore 2018 : Kimi Raikkonen guida le prove libere 2 - Sebastian Vettel sbatte contro un muro! Red Bull scatenate : Il GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1, è entrato nel vivo con la disputa delle prove libere 2 che si sono corse in notturna come accadrà per la gara di domenica (stamattina invece la FP1 era sotto il sole). Novanta minuti particolarmente significativi per i piloti che hanno potuto ottimizzare il set-up delle proprio monoposto e trovare il giusto feeling con un tracciato cittadino particolarmente impegnativo, caratterizzato da ben 23 ...

F1 - GP Singapore 2018 : domani le qualifiche. Programma - orari e tv : domani, sabato 15 settembre, andranno in scena le qualifiche del GP di Singapore 2018, quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Sotto le luci artificiali di Marina Bay, il Circus è pronto per esibirsi su un tracciato cittadino molto tortuoso in cui l’equilibro aerodinamico ma soprattutto la stabilità in frenata e la trazione saranno determinanti. La Ferrari non può concedersi altri errori e deve vincere. I 30 punti di ritardo nella ...

