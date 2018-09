F1 Gp Singapore 2018 live | qualifiche in diretta dalle 15

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Il quattro volte Campione del Mondo ha prontamente riscattato l'errore commesso ieri durante la FP2 quando era andato a sbattere a metà sessione danneggiando la propria vettura: oggi la monoposto era ...

F1 - GP Singapore 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel al comando - doppietta Ferrari : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha stampato un notevole 1:38.504 rifilando oltre tre decimi di distacco al compagno di squadra Kimi Raikkonen mentre le Mercedes di Lewis Hamilton e Valteri Bottas si trovano a oltre mezzo secondo. GP Singapore 2018, prove libere 3: classifica DEI TEMPI Pos. N. Pilota Team Tempo 1 05 S. ...

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Risposta indemoniata delle Ferrari nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Le Rosse tirano fuori la grinta nel turno del mattino che precede le qualifiche in programma alle ore 15.00 e fanno capire di poter davvero fare la differenza quando si assegnerà la pole position. Doppietta del Cavallino Rampante con Sebastian Vettel davanti a tutti: il tedesco ha stampato un notevole 1:38.054 su gomma hypersoft, volando tra ...

F1 - Gp Singapore 2018 : lotta Vettel-Hamilton per il Mondiale - orari qualifiche e gara su Sky e TV8 (DIRETTA) : Il Gp di Singapore a Marina Bay sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita sul digitale terrestre sul canale TV8. Questo weekend riproporrà il duello per il Mondiale di Formula 1 2018 tra Lewis Hamilton (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari). Il GP di Singapore è l’unico evento del Mondiale F1 2018 che si svolge interamente in notturna. Occhi puntati sulla partenza e sui facili incidenti in questo tracciato cittadino che mette a dura prova ...

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : prove libere 3. La Ferrari prova l’assetto da qualifica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Nello splendido scenario del circuito cittadino di Marina Bay, illuminato dalle luci artificiali, i team affineranno gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche e con un’ora a disposizione cercheranno di trovare le risposte sulla miglior messa a punto possibile. La Ferrari punta ad essere un riferimento ...

