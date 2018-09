Europe Cup | l' Italbasket 3 3 vola ai quarti | ostacolo Repubblica Ceca per la semifinale

FIBA 3×3 – Europe Cup : l’Italia femminile domani in campo a Bucarest : FIBA 3×3 Europe Cup. Bucarest, Azzurre in campo domani: le sensazioni della capitana Filippi e di Rae Lin Inizia domani, venerdì 14 settembre, a Bucarest (Romania) la FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato Europeo, a cui l’Italia partecipa con la Nazionale 3×3 femminile. l’Italia fa parte del girone D e incontra il Belgio (alle 17:25) e l’Ungheria (alle 19:25) nella giornata iniziale. La Nazionale femminile, che ha vinto ...

Fiba 3×3 Europe Cup : Arianna Zampieri sostituisce Giulia Rulli a Bucarest : Fiba 3×3 Europe Cup. Bucarest, 14-16 settembre. Arianna Zampieri sostituisce Giulia Rulli L’atleta Giulia Rulli non parteciperà alla Fiba 3×3 Europe Cup a causa di un problema fisico. Rulli sarà sostituita dall’atleta Arianna Zampieri. Pertanto le convocate per il raduno (11-13 settembre) e per la successiva partecipazione alla Fiba 3×3 Europe Cup femminile (14-16 settembre), il campionato Europeo, che si ...

Diretta/ Italia Germania streaming video e tv : il precedente agli Europei (basket Super Cup - finale 3^ posto) : Diretta Italia Germania, streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Amburgo, valida per la finale terzo e quarto posto nella Super Cup 2018 (sabato 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 16:26:00 GMT)

FIBA 3×3 Europe Cup 2018 – Si torna in campo a Bucarest dal 14 al 16 settembre : FIBA 3×3 Europe Cup 2018. A Bucarest dal 14 al 16 settembre torna in campo a Bucarest (Romania) il prossimo 14 settembre per la FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato Europeo, la Nazionale femminile 3×3 che lo scorso 12 giugno a Manila (Filippine) ha vinto il campionato del Mondo. “Sentiamo tutta la responsabilità di affrontare l’Europeo da Campioni del Mondo -afferma Angela Adamoli, allenatore della Nazionale 3×3 – ...

Golf - Ryder Cup 2018 : Casey - Garcia - Poulter e Stenson le wild card scelte per il team Europeo : Poco dopo l’annuncio delle tre wild card americane per la Ryder Cup, compresa quella per Tiger Woods, dato da Jim Furyk, anche il capitano dell’Europa Thomas Bjorn ha annunciato i quattro giocatori che si uniranno agli otto già qualificati di diritto, fra cui vi era già Francesco Molinari. I nomi che vedremo a nord di Parigi dal 28 al 30 settembre sono molto familiari alla storica competizione biennale: si tratta, infatti, di Paul ...

Ryder cup - fatto il team Europeo per la sfida con gli Usa : Roma, 5 set., askanews, - Gli inglesi Paul Casey e Ian Poulter, lo spagnolo Sergio Garcia e lo svedese Henrik Stenson sono i quattro giocatori ai quali il capitano europeo di Ryder Cup, il danese ...

Golf – Ryder Cup : assegnate le quattro wild card per completare il team Europeo - ecco le scelte di capitan Bjorn : Si tratta degli inglesei Paul Casey e Ian Poulter, dello spagnolo Sergio Garcia e dello svedese Henrik Stenson: loro completeranno la squadra europea di Ryder Cup Gli inglesi Paul Casey e Ian Poulter, lo spagnolo Sergio Garcia e lo svedese Henrik Stenson sono i quattro giocatori ai quali il capitano europeo di Ryder Cup, il danese Thomas Bjorn, ha affidato le wild card a sua disposizione completando il team per la sfida con gli Stati Uniti ...

Ryder cup : nel team Europeo c'è Francesco Molinari : Roma, 3 set., askanews, - on il Made In Denmark si sono conclusi i tornei validi per acquisire i punti per le due classifiche che hanno assegnato otto dei dodici posti nel team europeo che affronterà ...

Golf - Francesco Molinari inserito di diritto nella squadra Europea di Ryder Cup : L’azzurro è terminato largamente al primo posto nella ‘european Points’, ma sarebbe stato primo anche nella ‘World Points’ Con il Made In Denmark si sono conclusi i tornei validi per acquisire i punti per le due classifiche che hanno assegnato otto dei dodici posti nel team europeo che affronterà gli statunitensi nella prossima Ryder Cup (Francia, 28-30 settembre). La ‘european Points’ ha qualificato Francesco ...

Judo - European Cup 2018 : Augusto Meloni in trionfo a Bratislava! Terzo posto per Martina Greci : E’ a tinte azzurre la prima giornata dell’European Cup 2018 di Judo a Bratislava, in Slovacchia. Augusto Meloni ha trionfato nella categoria -73 kg, mettendo in mostra un predominio strepitoso al cospetto di avversari di grande caratura internazionale e salendo sul gradino più alto del podio. Meloni si è imposto al primo turno contro il serbo Zivojinovic, superando poi il tedesco Setz e lo slovacco Barto per accedere in semifinale, ...

Piazza Affari recupera sul finale. Bene le altre Borse Europee : Teleborsa, - Tutti segni più in chiusura per le Borse europee, con Piazza Affari che recupera sul finale grazie anche al rally di Wall Street. Il Listino milanese era rimasto indietro a causa delle ...

Softball - European Cup 2018 : vincono le neozelandesi dell’ISA - le Trnava Panthers vanno in Premiere Cup 2019 - La Loggia settima : Una formazione neozelandese che vince una coppa europea. No, non è un controsenso, ma è quello che è accaduto a La Loggia nell’edizione 2018 dell’European Cup: il Softball praticato dalle ISA, la formazione della Nuova Zelanda che ha attraversato mezzo mondo, è risultato più efficace, nell’ultimo atto, di quello delle Trnava Panthers. Poiché, però, l’European Cup mette in palio un posto nella Premiere Cup 2019, c’è ...